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Allarme bomba su due aerei, atterraggio d’emergenza a Evreux per volo Dublino-Roma

  • Novembre 5, 2026
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Allarme bomba su due aerei, atterraggio d’emergenza a Evreux per volo Dublino-Roma

(Adnkronos) – Allarme bomba oggi giovedì 5 novembre su due voli. Un allarme, che è scattato su un volo tra Dublino e Roma,ha costretto un aereo a un atterraggio di emergenza in una base militare a Evreux in Francia. E’ quanto riferisce ‘Le Figaro’. L’ufficio del primo ministro francese segue la vicenda che riguarda un Airbus A320.  

A seguito di segnalazioni anonime per un presunto allarme bomba a bordo di un volo Finnair da Helsinki, destinato e regolarmente atterrato all’aeroporto di Fiumicino intorno alle 9.30 scortato da jet dell’Aeronautica militare, secondo ricostruzioni da fonti aeroportuali sono state attivate e tutt’ora in corso questa mattina le operazioni di bonifica previste in queste circostanze, come da procedura di sicurezza, da parte degli artificieri della Polizia.  

Martedì 3 novembre, nell’arco della giornata, sono stati segnalati una decina di allarme bomba riguardanti voli in Europa, tutti confermati come falsi. Almeno quattro collegamenti della compagnia Ryanair erano stati coinvolti, tra cui un altro volo Dublino-Roma, oltre ad alcuni aerei delle compagnie Sas, Lot e Wizz Air. Questi allarmi avevano comportato controlli di sicurezza, dirottamenti dei voli e brevi chiusure degli aeroporti. A Roma-Fiumicino, due aerei Ryanair erano stati sottoposti a operazioni di bonifica dopo una segnalazione anonima. 

Un velivolo della compagnia Lot, partito da Londra-Heathrow, era stato dirottato martedì dall’aeroporto di Varsavia-Chopin a quello di Varsavia-Modlin. In Bulgaria, erano stati controllati anche due aerei in arrivo a Sofia. Secondo la polizia di frontiera, le segnalazioni che li riguardavano erano state inviate via e-mail al Ministero dell’Interno. Il giorno precedente, un volo Wizz Air in partenza da Londra-Luton e diretto a Sofia era stato costretto a effettuare un atterraggio di emergenza a Budapest, scortato da due caccia ungheresi. 

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