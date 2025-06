Alla Scala un appello per la pace prima del ‘Siegfried’

(Adnkronos) – Alla Scala questa sera la rappresentazione del Siegfried di Richard Wagner è stata anticipata da un toccante messaggio per la pace, promosso dai lavoratori del teatro milanese. Prima dell'inizio dello spettacolo, con la direzione musicale di Simone Young e Alexander Soddy, sul sipario sono apparse alcune frasi come "Cessate il fuoco!", "Stop the war!" e "E vo gridando: pace! E vo gridando: amor!". Quest'ultima citazione è tratta dal Simon Boccanegra di Giuseppe Verdi, dove il Doge di Genova, nel primo atto, lancia un accorato invito alla pace e all’amore. —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)