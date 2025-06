Madre bimbo di 9 mesi, una settimana fa dimesso con antibiotico

La madre del bambino di 9 mesi ricoverato in fin di vita nell’ospedale pediatrico Santobono, a Napoli, affida il suo sfogo a un post su Facebook. Una settimana fa, il 28 maggio rende noto la donna nel post, il bambino era stato portato già in ospedale, nel Salernitano, ma il piccolo era stato dimesso. “Perché non è stato approfondito in ospedale quando ho portato mio figlio il 28 maggio? Perché è stato mandato a casa con un semplice antibiotico?”, scrive la donna che chiede “silenzio” e di “portare rispetto per chi ha aiutato mio figlio tempestivamente nel portarlo in pronto soccorso. Tacete, per favore, e lasciateci in pace in questo momento di tanto dolore”.Il bambino è ricoverato nella terapia intensiva del Santobono dove è arrivato in elisoccorso dal nosocomio di Sapri, in cui era stato portato dalla madre e dal compagno. Il piccolo lotta tra la vita e la morte, ha fratture alla testa, a un femore e lesioni al collo. Sono in corso le indagini da parte dei carabinieri di Vibonati