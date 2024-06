Salerno alla 24 Ore di Le Mans: Santoro ai box

Un weekend all’insegna del networking, della creatività e dell’innovazione tecnologica. L’azienda salernitana Santoro Creative Hub protagonista, questo fine settimana, agli Hexpert Days in Francia di Hexis, la multinazionale di Frontignan tra le principali al mondo a produrre pellicole autoadesive di alta qualità, che già da tempo ha riconosciuto nell’hub salernitano il suo partner. Sabato 15 e domenica 16 giugno Santoro partecipa all’edizione 2024 della 24 ore di Le Mans, banco di prova estremo per piloti e macchina, storico campionato di endurance, il trofeo più ambito dai piloti che aspirano a ritagliarsi un posto nella storia al quale ogni anno accorrono oltre 250.000 spettatori. «Abbiamo l’opportunità di vivere a pieno l’adrenalina delle qualifiche automobilistiche all’interno dei box di una gara storica, una delle più ambite del panorama automobilistico, la più bella del mondo. Parallelamente offriremo il nostro feedback sulle tecniche di PPF applicate alle macchine da corsa», dice Ernesto Santoro, già carico di emozioni. In qualità di partner qualificato e corner certificato, l’azienda salernitana è stata scelta per testare in anteprima, insieme al team D’station Racing – Aston Martin, i nuovi prodotti della gamma Hexis e Bodyfence, ovvero le famose pellicole protettive PPF dedicate al mondo automotive. L’edizione 2024 della 24 ore di Le Mans è il quarto round del Mondiale Endurance 2024: 186 piloti sono pronti a darsi battaglia, in rappresentanza di tutti i marchi più blasonati del motorsport. Valentino Rossi è al debutto, tra le Hypercar Ferrari, Porsche e Toyota lottano per il podio: la competizione è altissima. Salerno c’è.