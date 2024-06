Da Capaldo duro affondo al Pd per i risultati elettorali a Nocera

Le analisi post-voto, in particolare quelle delle consultazioni Europee, stanno caratterizzato da alcuni giorni il dibattito politico a Nocera Inferiore. In particolare, la vittoria del Partito democratico, non convince l’ex assessore Ilario Capaldo. Numeri alla mano, con qualche considerazione politico-amministrativa, l’ex consigliere comunale, smonta il grande risultato locale dei Dem. “Ho letto di un comunicato stampa con toni trionfali a firma del capogruppo del Pd di Nocera, Arena, dove si arranca un’analisi del voto delle Europee. – si legge in una nota stampa di Capaldo – Il Pd a Nocera ottiene 3673 voti, Fdi 3585 appena una manciata di voti di differenza. Va anche detto che Fdi ha appena due consiglieri comunali di opposizione. Il Pd ha dalla sua 15 consiglieri comunali, più il sindaco più 7 assessori più la gestione di Asl, consorzi, strumenti di concertazione, più il potere provinciale e regionale. Ci sarebbe da aggiungere anche che una parte dell’opposizione che a parole si dichiara tale ma nei fatti è parte integrante di questa maggioranza, basta guardare i consigli comunali o interviste e foto dove finanche nella vicina Nocera Superiore va a braccetto con la maggioranza supportando un candidato sindaco di matrice Pd”. Una stoccata non solo al Partito democratico di Nocera Inferiore, ma anche alla maggioranza De Maio. “Sempre nel comunicato stampa – continua l’ex assessore – si parla di giovani che si allontanano dalla politica ed allora mi chiedo e chiedo come si vogliono coinvolgere i ragazzi? Perché dovrebbero appassionarsi alla politica quando è sotto gli occhi di tutti che assessori e consiglieri vincano bandi pubblici per assunzione (sempre legittimi per carità). Che opinione devono avere i giovani nocerini della politica? Dov’è il dibattito pubblico? Le idee, i programmi, le progettualità, la visione di città? O vogliamo i nostri ragazzi, come pecore, vadano alle urne solo per votare loro. Non offendiamo l’intelligenza di tanti ragazzi che non hanno avuto la fortuna di avere un papà che fa politica ma che la vita se la sudano studiando o lavorando duro”. Due parole quelle di Ilario Capaldo, chiare e precise, che non danno adito ad interpretazioni. gc