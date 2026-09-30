Arriva il metodo per sbloccare il telefono anche senza PIN

Dimenticare il PIN del proprio smartphone potrebbe presto diventare un problema molto meno grave del previsto grazie a una nuova funzionalità che sta venendo delineata all’interno del codice di Android 17 QPR2 Beta 5: tempo di dare il benvenuto a “Unlock with Google Account” o “Sblocca con l’account Google”

Secondo i report pubblicati dagli analisti, il sistema consentirà di sbloccare il proprio smartphone utilizzando le credenziali del proprio account Google collegato in caso di PIN o password dimenticati; di fatto questo permetterà di saltare a pié pari la necessità di effettuare un ripristino completo dei dati.

La funzione comparirà all’interno della sezione “Sblocco del dispositivo”: lo stesso menu dove oggi si definiscono PIN, password e riconoscimento biometrico così da integrarsi in maniera naturale con gli strumenti di sicurezza già esistenti sul dispositivo.

Diamo il benvenuto a una nuova rete di sicurezza

La funzione non è ancora disponibile pubblicamente ma è stata bensì individuata da analisti all’interno del codice disponibile della più recente beta rilasciata. Google avrebbe pensato la funzione come completamente facoltativa, lasciando agli utenti più attenti alla sicurezza la possibilità di disabilitarla in maniera esplicita qualora la ritenessero un rischio superiore al beneficio offerto.

Il vantaggio principale della funziona è il permettere la conservazione delle informazioni all’interno del telefono invece di costringere il proprietario dello smartphone alla formattazione del dispositivo. Sbloccando il telefono tramite Account Google permetterà di riottenere l’accesso al dispositivo senza perdere foto, messaggi, cronologia o applicazioni installate, incluse quelle legate a piattaforme come la nota variante di slot a tema pasticceria (dove perdere l’accesso significherebbe anche perdere lo storico delle proprie giocate).

Un ritorno al passato più che una vera novità tecnologica

Questa funzionalità non è una novità assoluta nell’ecosistema Android: una funzione molto simile esisteva fino ad Android 4.4, prima di essere rimossa proprio per andare incontro alle preoccupazioni legate allo scarso livello di sicurezza proposto. Negli stessi anni in cui Google decideva di eliminare questa possibilità dal sistema operativo, l’intero ecosistema mobile si stava orientando verso sistemi di autenticazione sempre più sofisticati, dall’impronta digitale al riconoscimento facciale, rendendo il ritorno attuale un cambio di rotta piuttosto significativo.

Il fatto che Google stia rivalutando oggi questo approccio testimonia quanto il problema delle credenziali dimenticate resti diffuso tra gli utenti. Resta da vedere se questa funzione arriverà davvero sui dispositivi finali o se resterà confinata alle sole tracce di codice individuate nella beta, ma l’interesse suscitato tra gli utenti conferma quanto il tema della sicurezza degli account resti centrale anche per titoli diventati fenomeni globali come Starburst slot e altre proposte simili del settore.

L’eventuale arrivo di “Unlock with Google Account” riporterebbe al centro un equilibrio delicato, quello tra la possibilità di recuperare l’accesso al proprio smartphone e la necessità di proteggere i dati che custodisce. In attesa di una conferma ufficiale, la prospettiva resta interessante soprattutto per chi teme di perdere i propri dati insieme al PIN; perché questa possibilità diventi un vantaggio concreto, tuttavia, il recupero dovrà risultare semplice per il legittimo proprietario e sufficientemente protetto da chiunque tenti di approfittarne.