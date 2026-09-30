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Universo Beach Salerno, salta anche la prossima estate

  • Settembre 30, 2026
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Universo Beach Salerno, salta anche la prossima estate

Dopo l’incontro con l’impresa che sta eseguendo i lavori, l’assessore all’Urbanistica del Comune di Salerno Dario Loffredo fa il punto sul futuro della spiaggia di Torrione, ancora interessata dal cantiere per il ripascimento.

L’impresa Universo Beach avrebbe manifestato la disponibilità a rimuovere il materiale già depositato e completare l’intervento, ma prima sarà necessario ottenere il via libera della Regione Campania.

Restano però da definire i tempi dell’operazione. Secondo quanto riferito dall’assessore Loffredo, una possibile conclusione dei lavori potrebbe arrivare entro ottobre 2027.

Una tempistica che, se confermata, rischierebbe di compromettere anche la prossima stagione balneare, prolungando di fatto i disagi per residenti e frequentatori della spiaggia di Torrione.

Il Comune resta quindi in attesa delle autorizzazioni regionali e dei successivi passaggi necessari per stabilire quando potranno riprendere concretamente le operazioni di rimozione e di completamento del ripascimento.

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