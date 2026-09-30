Frecce Tricolori, il pilota acrobatico Pesenato: Grazie Salerno

“Grazie Salerno! Grazie per il calore e per la straordinaria partecipazione. Per me è stata la prima volta in questa bellissima città e vi assicuro che dall’alto ho visto una distesa di pubblico da pelle d’oca. Grazie per l’affetto e per i tanti messaggi che mi avete scritto“.

E’ quanto ha scritto, in un post pubblicato sul proprio profilo social, Andrea Pesenato, pilota acrobatico che ha preso parte all’Air Show delle Frecce Tricolori, domenica scorsa.

“Voglio ringraziare – ha continuato – il Sindaco Vincenzo De Luca e l’Amministrazione tutta per l’accoglienza e le parole spese nei miei confronti.

Grazie agli organizzatori, in particolare all’appassionato presidente di Aero Club Salerno, Andrea Ingenito.