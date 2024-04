Al Reggimento Cavallegeri Guide di Salerno seminario sulla violenza di genere

Si è tenuto ieri mattina presso il Reggimento Cavalleggeri Guide di Salerno il seminario di studio sul nuovo processo di famiglia a cui ha partecipato, tra gli altri, la vice sindaca del Comune di Salerno Paky Memoli, la presidente dell’Aps La Crisalide Roberta Bolettieri e il curatore speciale del tribunale per i minorenni di Salerno Francesca Carpinelli. «Ho voluto mettere in evidenza il ruolo della famiglia, uno dei pilastri della nostra società, nucleo di affetto e relazione ma rappresenta anche il nucleo dove ogni bambino cresce e si forma per diventare uomo – ha detto la vice sindaca Memoli – E’ in famiglia che si imparano i valori del rispetto, dell’amore, della solidarietà e della responsabilità e rappresenta il fulcro fondamentale per l’educazione di questi ragazzi che molto spesso non hanno figure di riferimento, vivono disagi». La vice sindaca ha messo in evidenza l’importanza del linguaggio verbale, di contrasto alla violenza di genere.