Stretta di mano tra Fitto e De Luca: faccia a faccia dopo le accuse

Stretta di mano tra il ministro della Coesione e del Sud, Raffaele Fitto, e il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, al termine dell’intervento del ministro al convegno in corso a Galleria d’Italia a Napoli.

Lasciando la sala il ministro Fitto si è avvicinato alla prima fila dove è seduto De Luca e i due si sono stretti la mano.

Fitto si è poi allontanato.

Tutto questo dopo scontri a suon di dichiarazioni e di atti ufficiali, come denunce, che ci sono stati negli ultimi mesi Alle giornate di ‘Merita’ sull’Agenda Sud 2030, Fitto e De Luca in un primo momento si sono ignorati.

Il primo ad arrivare è stato De Luca, seduto in prima fila, poi Fitto che ha preso parte al tavolo dei relatori.