Al Museo del calcio “Andrea Fortunato”, in esposizione la maglia di Gigi Riva

Da oggi è in esposizione la maglietta di Gigi Riva della stagione 1974/75, presso il Museo del Calcio “Andrea Fortunato” a Santa Maria di Castellabate. La maglietta di Gigi Riva è molto più di un semplice pezzo di stoffa. Essa incarna il sudore, la dedizione e il talento di un uomo che ha saputo emozionare e far sognare intere generazioni. Quella di Rombo di Tuono non è una storia qualsiasi; è la storia di un campione, di un uomo al cui nome ci si alza in piedi. Gigi Riva è un mito del mondo del calcio, un’icona intramontabile per lo sport e per tutta la Sardegna. Ha fatto appassionare milioni di persone, non solo per le sue straordinarie qualità sul campo da gioco, ma anche per l’eleganza, la caratura umana e morale che ha sempre dimostrato. “È un onore e un privilegio poter ospitare questa preziosa maglia, simbolo di una carriera che ha segnato un’epoca. Gigi Riva non è solo un calciatore, ma un modello di vita. La sua storia ci ricorda l’importanza di perseguire i nostri sogni con determinazione e onestà. Invito tutti a visitare il museo e a rendere omaggio a un grande uomo che ha lasciato un’impronta indelebile nella storia del calcio e nei cuori di tanti tifosi. La Fondazione Davide Polito si impegna a preservare e promuovere la memoria di questi eroi sportivi, affinché le nuove generazioni possano trarre ispirazione dalle loro gesta. Vi invitiamo a visitare il Museo del Calcio “Andrea Fortunato” per immergervi in un viaggio attraverso la storia del nostro amato sport e rendere omaggio a Gigi Riva, un vero maestro dello sport. A dirlo è Davide Polito Presidente della Fondazione Davide Polito.