Infortunio in Nazionale: Bronn torna a Salerno

Dylan Bronn torna a Salerno. Il difensore tunisino era stato convoncato in nazionale ma a causa di un’infortunio non potrà partecipare alle due gare di qualificazione alla Coppa d’Africa contro il Comore, in programma domani e martedì 15 ottobre. Le sue condizioni saranno valutate con attenzione dallo staff medico della Salernitana ma non sembrano gravi. Bronn, quindi, dovrebbe esserci per la partita con lo Spezia che si giocherà sabato 19 ottobre allo stadio Arechi. Sfruttando la sosta, Martusciello spera che migliori la condizione di alcuni giocatori che finora non hanno avuto un rendimento elevato a causa di una forma fisica non ottimale. Come Torregrossa e Soriano, due elementi importanti nella rosa granata. Oggi doppia seduta di allenamento per la Salernitana che vuole mettere forza nelle gambe dei calciatori. Assenti Hrustic, Stojanovic e Wlodarczyk, impegnati con le rispettive nazionali. Da valutare le condizioni di Tongya, Maggiore e Dalmonte, tutti e tre dovrebbero comunque farcela per lo Spezia. Discorso diverso per Jeff Reine-Adelaide che spera di tornare a disposizione per inizio novembre. Il suo programma di recupero prevede anche un lavoro in piscina con l’obiettivo di smaltire nel modo migliore l’ultimo infortunio muscolare e di raggiungere una buona forma fisica per il ritorno in campo.