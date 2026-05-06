Al Galilei Di Palo la sana alimentazione diventa cinema

Dalla riflessione scientifica alla creatività audiovisiva: è questo il percorso che ha portato gli studenti dell’IIS “Galilei-Di Palo” di Salerno a trasformare un momento formativo in un successo nazionale. Il convegno dedicato alla dieta mediterranea e alla longevità, tenutosi presso l’Istituto con la partecipazione del Dott. Carlo Montinaro, si è rivelato molto più di un semplice incontro didattico. L’evento ha rappresentato un’occasione concreta di crescita, capace di stimolare negli studenti curiosità, spirito critico e capacità di rielaborazione. Al centro dell’incontro, il tema della sana alimentazione come chiave per una vita lunga e di qualità. Attraverso gli interventi degli esperti, è emerso come la dieta mediterranea non sia soltanto un modello nutrizionale, ma un vero e proprio stile di vita fondato su equilibrio, prevenzione e consapevolezza. Particolarmente significativo il contributo del Dott. Montinaro, che ha illustrato la sua formula della longevità, offrendo una visione integrata in cui alimentazione, ambiente e comportamenti quotidiani si intrecciano nel determinare il benessere dell’individuo.Ma il valore dell’iniziativa si è manifestato soprattutto nella partecipazione attiva degli studenti. I ragazzi hanno infatti ideato “La ruota della salute ”, un gioco educativo pensato per sensibilizzare in modo semplice e immediato sui corretti stili alimentari.Il progetto è stato successivamente rielaborato anche con strumenti informatici, ampliandone le possibilità di utilizzo e coinvolgimento. In questo contesto, gli studenti dell’indirizzo informatico, ispirandosi alla formula della longevità, hanno sviluppato un’originale analogia applicata al mondo tecnologico, giungendo alla definizione di una “formula della longevità del computer”, basata su principi di manutenzione, equilibrio e prevenzione.Dalla scuola al palcoscenico nazionale il passo è stato naturale. Il lavoro degli studenti ha infatti trovato piena espressione nel concorso Cinefrutta, tra i principali appuntamenti italiani dedicati alla promozione di corretti stili di vita attraverso il linguaggio audiovisivo.Proprio nell’ambito della tredicesima edizione del festival, svoltasi a Giffoni Valle Piana, gli studenti del “Galilei-Di Palo” hanno conquistato il primo posto nella categoria scuole superiori con il cortometraggio “La ruota della salute”. Un risultato che premia non solo la qualità del prodotto realizzato, ma anche la capacità di trasformare contenuti scientifici in un racconto efficace e coinvolgente. La vittoria rappresenta il punto di arrivo di un percorso educativo coerente, in cui teoria e pratica si sono intrecciate dando vita a un’esperienza concreta e significativa. Un percorso reso possibile anche grazie al sostegno del Dirigente scolastico Emiliano Barbuto, che ha offerto agli studenti l’opportunità di intraprendere questa esperienza formativa, e al lavoro di coordinamento dei docenti Laura Vitale e Nicola Mondelli, che hanno seguito e guidato tutte le fasi del progetto, dal convegno fino alla realizzazione del cortometraggio presentato al concorso “Cinefrutta”.Emerge con chiarezza il ruolo della scuola come spazio di innovazione, in cui l’apprendimento diventa partecipazione attiva e produzione culturale. Un esempio virtuoso di come educazione, creatività e consapevolezza possano tradursi in risultati concreti, capaci di lasciare un segno ben oltre le aule scolastiche.