Comunali. Piero De Luca: Incontro costruttivo con M5S Campania - Le Cronache Ultimora
Edicola

Notizie Flash!

Corruzione: divieto di dimora per Zannini
S. Egidio del Monte Albino, l’ombra dell’omicidio dietro la morte di Vitolo
Agropoli, trovato morto di un sub 40enne
Comunali. Piero De Luca: Incontro costruttivo con M5S Campania
Ultimora Campania

Comunali. Piero De Luca: Incontro costruttivo con M5S Campania

  • Marzo 2, 2026
  • 0
  • 152
  • 1 Min Read
Comunali. Piero De Luca: Incontro costruttivo con M5S Campania

“Abbiamo avuto un incontro cordiale e costruttivo con il coordinatore regionale del M5S, Salvatore Micillo”.
Lo dichiara il deputato Piero De Luca, segretario regionale PD, al termine di un confronto con il coordinatore regionale del Movimento 5 Stelle in Campania, in vista della prossima tornata di elezioni amministrative.

“Nel corso dell’incontro – spiega – è emersa la comune volontà di costruire un percorso politico condiviso e coordinato, insieme alle altre forze politiche e civiche di centrosinistra con cui siamo in contatto costante”.

L’obiettivo, sottolinea De Luca, è “definire le condizioni per assicurare una guida progressista delle comunità chiamate al voto, dando continuità alle esperienze amministrative positive maturate in questi anni e voltando pagina nei Comuni in cui oggi siamo all’opposizione”.

“Il lavoro svolto finora in Campania e a livello nazionale rappresenta un punto di partenza importante per avviare questo percorso anche a livello comunale”, aggiunge.

A partire da questa settimana, conclude il parlamentare dem, “saranno promossi tavoli su base provinciale per avviare un confronto strutturato tra le forze progressiste alternative alla destra, nel rispetto delle specificità dei territori e con l’obiettivo di mettere al centro temi, idee e programmi per il governo delle comunità interessate”.

Articolo Precedente

Articolo Successivo

Articoli Correlati

Extra Ultimora Cronaca Attualità Primo piano

Fra’ Gigino attacca i politici dall’altare e

Fra’ Gigino quest’anno è andato oltre e come di consueto le

Liberato Gibboni
Giugno 14, 2013
Extra Ultimora Cronaca Attualità Primo piano

Cerimonia di insediamento del sindaco Ernesto Sica

Si è svolta a Palazzo di Città la ce­rimonia di insediamento

Liberato Gibboni
Giugno 14, 2013
Ultimora Cronaca Attualità Primo piano Extra

Guerra sul caso Barbarino: Coscia attacca duramente

Il direttore generale del Cstp, Antonio Barbarino, può annoverare un avvocato

Liberato Gibboni
Giugno 14, 2013
Extra Ultimora Cronaca Attualità Primo piano

Ospedale Santa Maria dell’Olmo, cronaca di una

L’altro fronte aperto in città è la vicenda ospedale. Si temono

Liberato Gibboni
Giugno 14, 2013
Extra Ultimora Cronaca Attualità Primo piano

Povero Sant’Antonio: a Cava è lotta tra

Più che la festa in onore di Sant’Antonio, a quanto pare

Liberato Gibboni
Giugno 15, 2013