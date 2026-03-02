Comunali. Piero De Luca: Incontro costruttivo con M5S Campania

“Abbiamo avuto un incontro cordiale e costruttivo con il coordinatore regionale del M5S, Salvatore Micillo”.

Lo dichiara il deputato Piero De Luca, segretario regionale PD, al termine di un confronto con il coordinatore regionale del Movimento 5 Stelle in Campania, in vista della prossima tornata di elezioni amministrative.

“Nel corso dell’incontro – spiega – è emersa la comune volontà di costruire un percorso politico condiviso e coordinato, insieme alle altre forze politiche e civiche di centrosinistra con cui siamo in contatto costante”.

L’obiettivo, sottolinea De Luca, è “definire le condizioni per assicurare una guida progressista delle comunità chiamate al voto, dando continuità alle esperienze amministrative positive maturate in questi anni e voltando pagina nei Comuni in cui oggi siamo all’opposizione”.

“Il lavoro svolto finora in Campania e a livello nazionale rappresenta un punto di partenza importante per avviare questo percorso anche a livello comunale”, aggiunge.

A partire da questa settimana, conclude il parlamentare dem, “saranno promossi tavoli su base provinciale per avviare un confronto strutturato tra le forze progressiste alternative alla destra, nel rispetto delle specificità dei territori e con l’obiettivo di mettere al centro temi, idee e programmi per il governo delle comunità interessate”.