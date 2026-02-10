Agropoli, sindaco Mutalipassi: focus sulla città

di Arturo Calabrese

Dal bilancio dei quattro anni di mandato al futuro, dalle opere realizzate ai desideri da realizzare: tanti i temi trattati dal sindaco di Agropoli, presidente dell’Unione dei Comuni Paestum Alto Cilento e consigliere provinciale Roberto Antonio Mutalipassi.

Sindaco, quattro anni di amministrazione: un bilancio?

“Sono abbastanza soddisfatto dei risultati conseguiti dalla mia Amministrazione in quasi quattro anni di mandato. E questo anche in considerazione delle impreviste difficoltà affrontate fin dai primi mesi dall’insediamento, quali il ricorso elettorale, l’alluvione del novembre del 2022 ed altro. Ciò ha comportato inevitabili rallentamenti. In ogni caso abbiamo completato progetti ereditati dalla precedente amministrazione quali la riqualificazione e ammodernamento del campo di calcio “Polito” in località Mattine, di via Pisacane e via C. Rossi, la realizzazione del parcheggio in via Selvi. Inoltre abbiamo dato il via e portato avanti altri progetti che si concluderanno entro l’anno in corso, quali la realizzazione del Commissariato di Polizia, della Palazzina Polifunzionale in via Taverne e di tre asili nido, dei lavori di riqualificazione del Castello Angioino-Aragonese. Tra le altre cose, abbiamo provveduto alla rimozione dell’accumulo antropico di posidonia dalla spiaggia del Lido Azzurro, abbiamo reintrodotto il servizio di trasporto scolastico per la scuola dell’obbligo, potenziato il servizio di asilo nido e di mensa scolastica, abbiamo effettuato investimenti significativi nel settore della sicurezza, abbiamo potenziato la macchina amministrativa mediante l’espletamento, cosa che non accadeva in Città da diversi anni, di concorsi per la selezione di personale e le successive nuove assunzioni effettuate. E non dimentichiamo che abbiamo continuato ad investire nella cultura, nello sport e nell’ambiente ottenendo importanti risultati e riconoscimenti in tutti questi settori”.

Diverse le criticità di Agropoli, quale la Sua priorità?

“Stiamo affrontando con determinazione le criticità principali per migliorare ulteriormente la vivibilità e la sicurezza in Città. A proposito di sicurezza, a breve, dopo la selezione dell’impresa aggiudicataria della procedura di appalto, inizieranno i lavori di realizzazione della nuova sede del Comando Compagnia dei Carabinieri. Abbiamo anche ampliato il sistema di videosorveglianza, firmando proprio di recente un importante accordo con il Comando Provinciale dei Carabinieri per una visione in “real time” delle stesse. Puntiamo ulteriormente a rafforzare i servizi in Città, in particolar modo quelli turistici con un’attenzione particolare all’arredo urbano e vogliamo continuare a puntare in particolare sulla cultura, lo sport e l’ambiente, senza dimenticare il commercio e il sociale”.

Dopo un periodo di “supplenza”, il corpo della municipale ha nuovamente un comandante…

“Dopo un periodo di transizione, abbiamo un nuovo Comandante del locale Corpo di Polizia Municipale. Come accennato in precedenza la mia Amministrazione ha potenziato il Corpo di Polizia Municipale, investendo sia in risorse umane con l’espletamento, dopo anni, di uno specifico concorso e la successiva assunzione di otto nuovi agenti a tempo indeterminato e orario parziale. C’è stato spazio anche per le risorse strumentali, con l’acquisto di nuove auto e moto, delle bodycam e delle dashcam”.

Ci si prepara alla stagione turistica che inizierà con la primavera, quali le iniziative in campo?

“La stagione turistica ad Agropoli inizia già con la primavera grazie in particolar modo ad eventi sportivi in diversi settori, con iniziative di livello nazionale e internazionale. Una vivacità in questo campo attestata dal prestigioso riconoscimento di “Comune Europeo dello Sport 2027”, ottenuto grazie all’impegno delle associazioni ed alla sinergia venutasi a sviluppare con le stesse. Continueremo ad investire negli impianti sportivi. Grande attenzione alle nostre spiagge e al mare Bandiera blu, ormai da 26 anni, oltre che all’ambiente”.

Un obiettivo raggiunto di cui va maggiormente orgoglioso e uno che vorrebbe raggiungere…

“Penso che siano stati raggiunti importanti obiettivi nei servizi in Città e vogliamo proseguire con determinazione in questa direzione. Un obiettivo particolare che desidero è quello che in Città cresca il senso di appartenenza e di comunità”.

Tra un anno si tornerà al voto, cosa farà?

“Innanzitutto tengo a precisare che, per questo periodo finale del mio primo mandato, continuerò ad impegnarmi al massimo per il raggiungimento di quanti più obiettivi possibili, positivi per la nostra Città. Nel contempo sono pronto ad affrontare una nuova campagna elettorale, desideroso di continuare a rappresentare Agropoli per altri cinque anni e proseguire il lavoro iniziato”.