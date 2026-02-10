Lavoratori esasperati, rissa davanti all’Asl. Guarda il video

di Erika Noschese

Uomini della Polizia di Stato in tenuta antisommossa, una violenta rissa, un tentativo di accesso all’interno dei locali e almeno tre feriti. È a dir poco drammatico il bilancio della manifestazione di protesta che si è svolta ieri pomeriggio davanti alla sede dell’Asl di via Nizza. A chiedere il rispetto dei propri diritti sono stati i dipendenti della Team Service, oltre 600 lavoratori impegnati nei servizi di logistica e pulizie nei vari presidi ospedalieri della provincia di Salerno, che ancora una volta sono tornati a casa a mani vuote. I primi momenti di tensione si sono registrati poco prima dell’inizio delle trattative tra le organizzazioni sindacali e i vertici dell’Asl: per ragioni poco chiare è scoppiata un’accesa discussione tra un sindacalista e alcuni lavoratori. A un certo punto il sindacalista è stato raggiunto da un collega, che lo ha aggredito fisicamente. I presenti sono riusciti a separare i due e, nel frattempo, è iniziato l’incontro. Successivamente si è verificato un nuovo momento di protesta: ad alcune sigle sindacali minori sarebbe stato vietato l’accesso alla sala e i lavoratori hanno chiesto pari diritti per tutti. La richiesta, tuttavia, è rimasta inascoltata. «I sindacalisti si sono venduti, hanno firmato senza alcun rispetto dei nostri diritti», ha iniziato a gridare un dipendente. Da lì, nel giro di pochi istanti, si sono vissute scene di forte tensione, con alcuni lavoratori che hanno tentato di accedere all’interno della struttura, scontrandosi con gli agenti della Polizia di Stato. Una donna, stando a quanto emerso, sarebbe stata colpita accidentalmente da un manganello e avrebbe perso i sensi; per lei si è reso necessario il trasferimento al pronto soccorso dell’ospedale “Ruggi d’Aragona” di Salerno. Ferito anche un giovane, colpito alla testa da un manganello, così come un uomo che, dopo aver scavalcato il cordone della polizia, è rimasto ferito a un occhio. Sul posto è intervenuta un’ambulanza del 118. L’incontro tra le organizzazioni sindacali e i vertici dell’Asl è durato diverse ore, fino alle 19.30 circa, ma, come detto, si è concluso con un nulla di fatto rispetto alle incongruenze rilevate nell’appalto indetto da Soresa. I sindacati hanno esposto le proprie preoccupazioni in merito alla rappresentazione, fornita a Soresa, della dotazione del personale impiegato nei servizi resi all’Asl Salerno. La direzione strategica, nell’ottica di tutelare i lavoratori attualmente in servizio, ha manifestato la disponibilità ad adottare percorsi operativi per fronteggiare le criticità emerse. Dal canto suo, la direzione aziendale ha confermato che solo di recente sono state acquisite, da parte della Rti Dussmann Service–Team Service Società consortile, le comunicazioni contenenti l’elenco nominativo del personale impiegato, con il relativo impegno orario, nei servizi di pulizia e di ausiliariato. La direzione ha inoltre annunciato che nei prossimi giorni procederà a trasmettere a Soresa l’elenco aggiornato dei nominativi del personale impiegato nel settore delle pulizie, nonché il fabbisogno aggiuntivo connesso ai servizi di pulizia e alle altre attività di logistica e facchinaggio, in considerazione delle nuove esigenze di prossima attuazione. I sindacati ribadiscono tuttavia che le azioni finora poste in essere dall’Asl risultano insufficienti e annunciano che, nei prossimi giorni, coinvolgeranno Soresa e la Regione Campania, senza escludere la proclamazione di uno sciopero generale.

guarda il video https://youtu.be/0HB6zMOkbk4