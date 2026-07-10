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Agricoltura, Confeuro inaugura nuovo CAA di Foggia e prosegue tour nazionale in Puglia

  • Luglio 10, 2026
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“Prosegue il tour nazionale della Confeuro – Confederazione Agricoltori Europei – insieme al Caf e al Patronato Labor, ente promosso dalla Confederazione, con una nuova tappa in Puglia e, in particolare, a Foggia. Nell’ambito della visita è stata inaugurata la nuova sede del Centro di Assistenza Agricola in via Telesforo 47h, una struttura che offrirà ai cittadini e ai piccoli e medi produttori agricoli un punto di riferimento qualificato per i servizi di CAA, CAF e Patronato, garantendo assistenza in ambito agricolo, fiscale, previdenziale e assistenziale. L’iniziativa rientra nel percorso promosso dal presidente nazionale di Confeuro, Andrea Tiso, e dalla presidente del Patronato Labor, Carmela Tiso, con l’obiettivo di rafforzare il dialogo con agricoltori, cittadini, piccoli e medi imprenditori del settore primario e raccogliere direttamente dai territori esigenze, criticità e proposte. “L’agricoltura italiana sta affrontando una fase particolarmente complessa, segnata da sfide economiche, climatiche e normative sempre più impegnative. Per questo sentiamo il dovere di essere presenti sui territori, ascoltare le persone e mettere a disposizione strumenti concreti per sostenere chi ogni giorno lavora nei campi e contribuisce alla crescita del Paese – dichiara Andrea Tiso -. L’inaugurazione della nuova sede di Foggia rappresenta un ulteriore passo nel rafforzamento della nostra rete territoriale. Qui agricoltori e cittadini potranno contare su un presidio efficiente, capace di offrire assistenza qualificata e concreta”.

Il tour rappresenta anche un’importante occasione per valorizzare il lavoro svolto quotidianamente da Confeuro, dal Caf e dal Patronato Labor nel garantire servizi di qualità alle famiglie, ai lavoratori e alle imprese agricole. “La nostra missione non si limita alla rappresentanza del comparto agricolo – prosegue Tiso – Vogliamo essere un punto di riferimento stabile per le comunità, offrendo servizi, orientamento e tutela in materia fiscale, previdenziale e assistenziale. Il contatto diretto con i territori è fondamentale per costruire una rappresentanza credibile e politiche agricole realmente vicine alle esigenze delle imprese e dei cittadini”. Con una base associativa di oltre 300 mila soci e una rete di circa 500 operatori sociali, Confeuro continua a consolidare la propria presenza sul territorio nazionale, mettendo a disposizione competenze e servizi attraverso il Patronato Labor, il Centro di Assistenza Agricola e il Centro di Assistenza Fiscale, con l’obiettivo di offrire un supporto concreto al mondo agricolo e all’intera collettività.

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