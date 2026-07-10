Tragico epilogo: Grazia ritrovata senza vita

“A nome mio, dell’amministrazione comunale e dell’intera comunità di Siano, esprimo il più profondo cordoglio per la tragica scomparsa della signora Grazia Salvati. Ci stringiamo con sincera vicinanza al dolore della sua famiglia, dei suoi cari e dell’intera comunità di Castel San Giorgio, che in queste ore sta vivendo un momento di grande sofferenza.

La speranza che aveva accompagnato le ricerche ha purtroppo lasciato spazio a un epilogo che addolora profondamente tutti noi”.

Così il sindaco di Siano, Giorgio Marchese, commenta il tragico epilogo della vicenda di Grazia Salvati. La donna, che si era allontanata da casa, è stata ritrovata senza vita.