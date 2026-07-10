Calenda sfida il campo largo, contromanifestazione in Campania

Di quanto accaduto a Napoli non ci sorprende la menzogna filorussa di Giuseppe Conte, ormai uno dei massimi esponenti della propaganda putiniana in Italia. Cio’ che ci sorprende, ma a dire il vero neanche troppo, e’ l’assenza di prese di posizione, in primis da parte della candidata leader del campo largo in pectore, Elly Schlein”. Cosi’ il leader di Azione Carlo Calenda. “Le frasi di Conte, pero’, non rientrano nella ormai normale propaganda, ma segnano una vera e proprio linea rossa (o russa, se preferite) – aggiunge -. Nei giorni in cui Mosca avanza gli attacchi piu’ feroci verso Kyiv, nei giorni in cui si conferma la presenza di spie russe che operano nel nostro Paese e si insediano nelle crepe del nostro sistema di sicurezza, Conte decide di ribaltare la narrazione e parlare di una “apposita costruzione della minaccia russa”.”La direzione e’ chiara ed e’ chiaro allo stesso modo che chiunque collabori per portare Schlein, Conte, Fratoianni e Bonelli al potere, sta di fatto creando le premesse per uno spostamento dalla linea di politica estera verso la Russia, in favore della disgregazione dell’Europa – prosegue -. Per altro, la stessa identica direzione in cui va il neopartito del Generale traditore della patria costellato per il 99% da filorussi. Chiunque passera’ questa linea rossa (o russa), per convenienza, per sopravvivenza o per desiderio di governo, non e’ e non puo’ definirsi riformista ne’ liberaldemocratico ne’ tanto meno europeista. Per questo ci vediamo martedi’ 21, proprio in Campania. Se siete stanchi di ambiguita’, propaganda, falsita’ su Europa e Ucraina, vi aspettiamo.Se credete che un’Europa forte e indipendente sia l’unica risposta agli attacchi di Putin, Trump e Xi, combattete insieme a noi.Se volete difendere liberta’ e democrazia, unitevi a noi e facciamolo insieme. Appuntamento a Caserta alle ore 18:00 e alle 20:30 a Ercolano”, conclude