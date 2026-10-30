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Campania Cronaca

Agguato a Pimonte, ucciso il boss Francesco Di Martino

  • Ottobre 30, 2026
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Agguato a Pimonte, ucciso il boss Francesco Di Martino

Il corpo senza vita di un uomo è stato rinvenuto poco fa in via Gesinella, a Pimonte. La vittima è Francesco Di Martino, classe 1961, alias “zi Ciccio”, boss dell’omonimo clan di camorra “Afeltra-Di Martino”, che è stato raggiunto da diversi colpi d’arma da fuoco.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Castellammare di Stabia, che hanno avviato gli accertamenti per ricostruire quanto accaduto. I militari stanno effettuando i rilievi nell’area del ritrovamento e conducendo le indagini per chiarire la dinamica dell’episodio.

Gli investigatori sono al lavoro per raccogliere gli elementi utili a ricostruire gli ultimi momenti di vita dell’uomo e fare luce sull’episodio.

Il precedente

Il nuovo omicidio si inserisce in un contesto segnato da un altro grave episodio di sangue, avvenuto esattamente due mesi fa. Il 30 agosto scorso, infatti, era stato assassinato Raffaele Afeltra, conosciuto con il soprannome di ‘o Burraccione, storico esponente del clan Afeltra-Di Martino.

L’agguato mortale si consumò in località Zappino, nei pressi di un terreno situato lungo la strada che collega Pimonte ad Agerola. Afeltra si trovava a bordo di una Fiat Panda, in compagnia del genero, quando fu raggiunto da una serie di colpi di fucile che non gli lasciarono scampo.

L’uomo era tornato in libertà nel 2023, dopo aver trascorso un lungo periodo in carcere. Era considerato una figura storica e un punto di riferimento negli ambienti della criminalità organizzata dei Monti Lattari.

A distanza di due mesi da quell’omicidio, il nuovo episodio riporta l’attenzione sulla scia di violenza che interessa il territorio.

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