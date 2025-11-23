Affluenza in calo alle 19: 25,6% - Le Cronache Ultimora
Affluenza in calo alle 19: 25,6%
Affluenza in calo alle 19: 25,6%

  • Novembre 23, 2025
Affluenza in calo alle 19: 25,6%

Affluenza in leggero calo in CAMPANIA nella prima giornata delle elezioni regionali. Secondo i dati definitivi del Viminale, alle ore 19 ha votato il 25,64% degli aventi diritto, contro il 26,47% registrato alla stessa ora nella precedente consultazione

