A Sassano 79enne muore in chiesa prima della messa

n uomo di 79 anni è morto questa mattina, all’interno della chiesa di San Rocco, a Sassano, in provincia di Salerno, colto da un malore improvviso poco prima dell’inizio della funzione domenicale. L’anziano, pensionato e molto conosciuto in paese, era seduto tra i banchi quando si è accasciato sotto gli occhi dei presenti. Alcuni fedeli hanno immediatamente chiamato il 118. I sanitari, arrivati in breve tempo, hanno avviato le manovre di rianimazione, proseguite a lungo, ma per l’uomo non c’è stato nulla da fare. La messa è stata sospesa per consentire i rilievi e in segno di rispetto per la vittima