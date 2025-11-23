Flash. Salernitana, solo pari col Potenza

SALERNITANA-POTENZA 1-1

SALERNITANA (3-5-2); Donnarumma; Matino (72’ Coppolaro), Golemic, Anastasio; Ubani (82’ Frascatore), Tascone, De Boer (82’ Ferraris), Capomaggio, Villa (50’ Achik); Liguori (72’ Ferrari), Inglese. A disposizione: Brancolini, Varone, Knezovic, Quirini, Di Vico, Boncori. All. Raffaele

POTENZA (4-3-3): Cucchietti; Novella, Riggio, Camigliano, Rocchetti; Siatounis, Felippe (59’Ghisolfi), De Marco (59’ Maisto); Schimmenti (89’ Bura), Anatriello (59’ Selleri), Petrungaro (68’ Bruschi). A disposizione: Alastra, Guiotto, Sciacca, Mazzeo, Balzano, Ragone, Adjapong. All. De Giorgio

ARBITRO: Gemelli di Messina (Morea di Molfetta-Andreano di Foggia. IV Uomo: Liotta di Castellammare di Stabia. FVS: La Regina di Battipaglia)

MARCATORI: 71’ Schimmenti, 85’ Ferrari (S)

NOTE: Spettatori presenti 11719 (quota abbonati 5289). Ammoniti: Villa (S), Anastasio (S), Riggio (P), De Boer (S), Ubani (S), Bruschi (P). Espulso al 99’ Tascone (S). Calci d’angolo 11-1 per la Salernitana. Recupero 1’pt, 8’+4’ st.

PRIMO TEMPO

4’ Capomaggio per Liguori che serve Inglese con Cucchietti che devia in corner

21’ Cross di Villa, girata di Liguori con Cucchietti che si distende e blocca

25’ Sugli sviluppi di un corner, palla buona per Capomaggio che calcia alto

32’ Ancora Salernitana pericolosa su corner: Matino sfiora il palo

37’ Villa sfonda sulla sinistra, sul cross c’è Ubani che manda alto

44’ Occasione clamorosa per il Potenza: Donnarumma dice no a Siatounis poi Ubani salva su Petrungaro

46’ Liguori dai venti metri, Cucchietti devia in corner

SECONDO TEMPO

51’ Combinazione Tascone-De Boer, palla per Liguori che stecca

54’ Cross di Liguori, Achik di testa ma il portiere para

74’ Contropiede Potenza: Ghisolfi dal limite, manda fuori

75’ Ancora Potenza: Donnarumma è straordinario su Selleri

76’ Bruschi taglia la difesa, Schimmenti batte Donnarumma e porta avanti il Potenza

85’ Inglese si libera nello stretto, serve Ferrari che trova il gol del pareggio

96’ Punizione di Achik, Ferrari gira di testa, palla alta

98’ Contropiede Potenza, Tascone stende Bruschi: cartellino rosso

SALERNO – Non è riuscita a sbloccarla, ha rischiato di perderla, l’ha pareggiata ma soprattutto non è riuscita a vincerla. Il pareggio casalingo contro il Potenza costa alla Salernitana molto in chiave classifica. I granata, che avrebbero potuto distanziare il Benevento, si sono fatti raggiungere in vetta dal Catania, con soli due punti di vantaggio su Benevento e Cosenza. La settimana prossima, senza Villa, infortunato e Tascone, che sarà squalificato, i granata sono attesi dal derby sul campo del Benevento. Ci sarà tempo per pensarci e digerire questo pareggio arrivato all’Arechi con troppi rimpianti. Soprattutto nel primo tempo si è assistito ad un vero e proprio monologo dei granata. Con De Boer al rientro dopo 7 partite, Raffaele ha rispolverato il 3-5-2 con Liguori e Inglese in attacco. I granata hanno creato tanto, tantissimo, senza però riuscire a trovare la via del gol, giocando un primo tempo comunque convincente, in termini di applicazione, energia e determinazione. Inglese, apparso ancora sottotono, ha avuto un paio di occasioni, un paio di volte ci ha provato Liguori così come Capomaggio ha sprecato una buona occasione sugli sviluppi di un corner. Nel complesso la Salernitana non era certamente dispiaciuta, anche se, proprio al tramonto della prima frazione di gioco, l’occasione migliore era capitata agli ospiti con Donnarumma bravo a salvare su Siatounis e Ubani a respingere in corner il tap-in di Petrungaro. Troppo leziosa, probabilmente, la squadra di Raffaele a cui è mancato ancora una volta il guizzo che avrebbe sicuramente indirizzato la partita in maniera differente. Inevitabile, da legge del calcio non scritta , che poi la partita si complicasse nella ripresa, soprattutto dopo l’infortunio muscolare di Villa, sostituito da Achik. La Salernitana è sembrata pagare anche lo sforzo del primo tempo e allora Raffaele ha pescato Ferrari e Coppolaro dalla panchina, al posto di Liguori e Matino, altro infortunato di serata. Dopo i cambi, la Salernitana ha perso equilibrio con il Potenza che, dopo due occasioni non concretizzate anche grazie a Donnarumma, ha trovato il gol del vantaggio con Schimmenti. A quel punto è arrivata quella reazione di rabbia vista tante volte con Ferrari che, servito da Inglese, ha trovato il gol del pareggio. Poi Ferraris e ancora Ferrari, nel corso del lungo recupero concesso, hanno sfiorato il clamoroso ribaltone con il Potenza che proprio allo scadere ha avuto il match point con Tascone che si è immolato fermando Bruschi al limite dell’area, rimediando il cartellino rosso. Il campionato è lungo, la corsa in testa è equilibrata, ma queste occasioni sciupate rischiano di influire anche sul morale della squadra chiamata ora a reagire nel difficile derby di Benevento.