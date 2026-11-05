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Acea Acqua: “Resilienza idrica è strategica per competitività paese”

  • Novembre 5, 2026
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Acea Acqua: “Resilienza idrica è strategica per competitività paese”

(Adnkronos) – “La resilienza idrica è un tema fondamentale e strategico, non solamente per la gestione del servizio idrico ma anche per la competitività del Paese”. È il messaggio di Luis González, direttore generale di Acea Acqua, intervenuto a Ecomondo 2026, la manifestazione dedicata alla green e circular economy in corso alla Fiera di Rimini. “Per noi è un concetto molto semplice: garantire l’acqua in qualità e in quantità anche in condizioni di cambiamento”, spiega González, richiamando le sfide legate non soltanto ai cambiamenti climatici, ma anche all’evoluzione delle infrastrutture e delle tecnologie. Per affrontarle, Acea punta su progetti strategici, fonti alternative come il riuso dell’acqua e infrastrutture di interconnessione, con l’obiettivo di rendere il servizio sempre più resiliente. Il gruppo, primo operatore idrico a livello nazionale, è presente in nove regioni italiane e in America Latina, raggiungendo complessivamente circa 10 milioni di abitanti in Italia e altrettanti nel continente latinoamericano. 

economia

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