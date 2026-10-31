Abodi: “Con approvazione legge delega passo importante per politiche giovanili e servizio civile”

(Adnkronos) – È stato approvato definitivamente al Senato il disegno di legge recante disposizioni in materia di giovani e Servizio Civile Universale e deleghe al Governo per il riordino della materia, promosso dal Ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi. “Con l’approvazione definitiva da parte del Parlamento del disegno di legge delega in materia di politiche giovanili e Servizio civile universale, compiamo un passo importante verso un quadro normativo organico, capace di assicurare continuità, coerenza e maggiore efficacia agli interventi rivolti alle nuove generazioni -ha sottolineato Abodi-. È il risultato di un lavoro intenso, durato quattro anni, costruito attraverso l’ascolto, il dialogo e la collaborazione istituzionale. Un percorso nel quale abbiamo coinvolto la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, gli enti locali e le rappresentanze del mondo giovanile, nella convinzione che politiche efficaci possano nascere soltanto da un confronto costante e dalla condivisione degli obiettivi dove l’interdisciplinarità, caratteristica di questo Governo, insieme alla trasversalità, sono il denominatore comune delle nostre azioni. I giovani sono il presente della nostra Nazione: le loro aspirazioni, le loro competenze e le loro energie devono trovare ascolto e risposte adeguate. Con questo provvedimento rafforziamo le basi per accompagnare le ragazze e i ragazzi nei percorsi di crescita, autonomia e partecipazione, riconoscendone il ruolo attivo nella comunità”.

“Il Servizio civile universale, per il quale il Governo in questi quattro anni ha investito 1,7mld di euro con uno stanziamento del 124% in più dal 2020 e oltre 270mila posizioni per giovani operatori volontari in Italia e all’estero, la Carta Giovani Nazionale, che conta a oggi 4 milioni di titolari attivi, e l’Osservatorio permanente per le politiche per i giovani sono parte di questa visione: offrire occasioni di impegno e di crescita, rendere più accessibili le opportunità, migliorare il coordinamento tra le istituzioni e orientare le scelte sulla base di una conoscenza più approfondita delle condizioni e delle aspettative delle nuove generazioni -ha proseguito il ministro-. Grazie all’approvazione parlamentare si apre ora la fase dell’attuazione della delega. La nostra responsabilità è tradurne i criteri direttivi in disposizioni e interventi efficaci, con risultati misurabili, affinché ogni giovane possa esprimere il proprio talento e costruire il proprio progetto di vita, senza che le sue possibilità siano determinate dal luogo di nascita o dalla condizione di partenza. Ringrazio il Ministro per le Riforme istituzionali e la semplificazione normativa, Maria Elisabetta Alberti Casellati, il Presidente del Senato, Ignazio La Russa, il Presidente della Camera, Lorenzo Fontana, il Presidente della 10ª Commissione del Senato, senatore Francesco Zaffini, il Presidente della XII Commissione della Camera, onorevole Ugo Cappellacci, le senatrici e i senatori della 10ª Commissione del Senato, le deputate e i deputati della XII Commissione della Camera, la relatrice al Senato, senatrice Elena Leonardi, e il relatore alla Camera, onorevole Luciano Ciocchetti”.

“Ringrazio inoltre gli uffici delle Commissioni e gli uffici per i Rapporti con il Parlamento, insieme a tutti i parlamentari di maggioranza e opposizione che hanno contribuito al dibattito e all’approvazione del disegno di legge. Ai giovani dobbiamo adesso dare risposte all’altezza della fiducia che chiediamo loro di riporre nelle istituzioni”, ha concluso Abodi.

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