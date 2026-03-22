A Salerno nasce l’Associazione Salernitana di Cremazioni

A Salerno prende vita una realtà unica in Campania: su iniziativa del CAV. Antonio Guariglia, nasce l’Associazione Salernitana di Cremazioni per la Campania, la prima associazione regionale dedicata alla raccolta delle volontà dei cittadini riguardo alla cremazione.

In Italia, la cremazione è un diritto riconosciuto dalla legge, ma spesso i cittadini si trovano spaesati di fronte a procedure burocratiche complesse e normative poco chiare. L’associazione nasce proprio per rispondere a questa esigenza, offrendo un servizio gratuito e capillare: raccoglie le volontà degli iscritti su dove devono essere cremati, a chi affidare le ceneri e dove disperderle.

«La cremazione non è solo una scelta personale o spirituale», spiega Antonio Guariglia, «è un diritto del cittadino. È fondamentale farlo valere e rendere le proprie volontà chiare, così da semplificare pratiche spesso complesse per i familiari e rispettare le scelte individuali».

Iscriversi all’associazione comporta vantaggi concreti:

•Risparmio di tempo e riduzione della burocrazia;

•Tranquillità per sé e per i propri cari, sapendo che le volontà saranno rispettate;

•Promozione e informazione sul culto della cremazione, una pratica sempre più diffusa e riconosciuta in Italia.

L’Associazione Salernitana di Cremazioni invita tutti coloro che vogliono tutelare le proprie volontà a iscriversi: l’iscrizione è gratuita. È possibile recarsi direttamente in Via Settimo Mobilio 41, Salerno, oppure contattare l’associazione tramite email all’indirizzo registrocremazionisalernitano@gmail.com.

La cremazione non deve essere vissuta come un tema lontano o complicato: è un diritto individuale che può e deve essere esercitato consapevolmente. Grazie a iniziative come quella di Salerno, i cittadini campani hanno finalmente uno strumento concreto per far rispettare le proprie scelte, con semplicità e dignità