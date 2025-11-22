A Salerno il trigesimo di Ricchetti - Le Cronache Salernitana
Edicola

Notizie Flash!

La Feldi vince a Pomezia
A Salerno il trigesimo di Ricchetti
Tajani: De Luca non apprezza mip balletto? Critiche puerili
I Carabinieri del Comando Provinciale di Salerno hanno celebrato la Virgo Fidelis
Salernitana

A Salerno il trigesimo di Ricchetti

  • Novembre 22, 2025
  • 0
  • 75
  • 1 Min Read
A Salerno il trigesimo di Ricchetti

Venerdì prossimo 28 Novembre ore 19.30 a Salerno sarà celebrato il Trigesimo della morte di Carlo Ricchetti

Articolo Precedente

Articolo Successivo

Articoli Correlati

Salernitana

Salernitana un flop, il greco Topouzis evita

Basterà il gol di Topouzis allo scadere a restituire la serenità

Liberato Gibboni
Settembre 24, 2012
Salernitana

Salernitana- Foligno: i prezzi dei biglietti restano

La US Salernitana comunica che, a partire dalle ore 9:00 di

Liberato Gibboni
Settembre 24, 2012
Salernitana

Orgoglio Salernitano, che entusiasmo

Sulle note del nuovo tormentone “Che bello è” è stato inaugurato

Liberato Gibboni
Settembre 24, 2012
Salernitana

Nasce solennemente il club Capaccio Granata

E’stato inaugurato il club “Capaccio Granata”, gruppo che può contare già

Liberato Gibboni
Ottobre 8, 2012
Salernitana

Follia Ginestra, l’attaccante squalificato per tre turni.

E’ arrivata puntuale la mano pesante del Giudice Sportivo che ha

Liberato Gibboni
Ottobre 9, 2012