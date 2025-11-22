La Feldi vince a Pomezia

La Feldi Eboli risponde presente nel giorno del ritorno dinanzi al proprio pubblico e lo fa con una prestazione travolgente. Al Palasele le volpi dominano la Fortitudo Pomezia e la travolgono con un netto 5-1 dopo un primo tempo complicato e chiuso sullo 0-0, con la squadra di Antonelli che fa sua la gara nella ripresa con carattere, ritmo e qualità. Una vittoria che restituisce fiducia e ribadisce la forza delle foxes davanti al proprio pubblico.

RETI BIANCHE – Di Stanio dal primo minuto al posto di capitan Dalcin. Avvio tutto di marca Feldi, con le volpi che prendono immediatamente il controllo del gioco e costringono la Fortitudo Pomezia a rintanarsi nella propria metà campo. Il primo squillo arriva dai piedi di Selucio, che prova la conclusione ma il suo tentativo si stampa sul palo. Subito dopo ci prova anche Calderolli, protagonista di una bella iniziativa personale che però non sorprende il portiere laziale. È un vero e proprio assedio dei rossoblù con pressing alto, recuperi rapidi e totale gestione della partita. Solo i continui interventi di Gattarelli negano la gioia ai ragazzi di Antonelli. Anche Di Stanio si mette in mostra con un tiro potente, deviato in corner da un Gattarelli in serata di grazia. Il primo tiro della Fortitudo arriva oltre metà del primo tempo, mentre le volpi falliscono un’occasione enorme ancora per Selucio.

VALANGA – Primo tempo a reti bianche, ma ad inizio ripresa arriva il meritato vantaggio della Feldi. Caponigro calcia verso la porta, stavolta Gattarelli respinge male e Lavrendi è il più lesto a metterla in rete. Il gol segnato ravviva il Palasele e Lavrendi sfiora la doppietta. Il muro difensivo dei pometini restiste e a 8 minuti dal termine trovano incredibilmente il pareggio con Lara che approfitta di un’indecisione della difesa delle volpi. Passano però pochi minuti e la Feldi passa dallo spavento del pareggio subìto al doppio vantaggio. Prima a bucare la rete è il solito Calderolli, poi ci pensa Venancio a sfondare il muro degli ospiti, servito dal nuovo acquisto Mateus, portando così i ragazzi di Antonelli sul 3-1 . Per il Pomezia arriva il momento del portiere di movimento negli ultimi 5 minuti, ma ad andare in rete è ancora la Feldi per ben due volte. Prima con Selucio che non perdona e poi ancora con Venancio che fa doppietta e fissa il punteggio sul 5-1 finale con cui le volpi tornano alla vittoria.