A Pastena ricordato Agostino Di Bartolomei

Sembra ieri quel 05 giugno del 1994 quando Giovanni Pisano su rigore pareggia la partita con la Lodigiani e la Salernitana pone le basi per tornare in B. Il resto è storia. C’era un Olimpico letteralmente invaso da oltre 15.000 tifosi della Salernitana, con tante bandiere granata e con uno striscione su cui era scritto “semplicemente guidaci ancora Ago”. A distanza di trent’anni Salerno non dimentica il Capitano e, ieri a Pastena, con alcuni amici, abbiamo voluto ricordare Agostino Di Bartolomei.