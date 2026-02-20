A La Chiazza 2026, Buccino pronta ad accendere il Centro Storico - Le Cronache Attualità
Edicola

Notizie Flash!

Cardiello: «Vannacci interpreta la destra vera»
Pellezzano. Locale per scambi di coppia chiuso dal Comune:ma operativo
A La Chiazza 2026, Buccino pronta ad accendere il Centro Storico
I lavoratori delle Pisano dal commissario prefettizio

A La Chiazza 2026, Buccino pronta ad accendere il Centro Storico

  • Febbraio 20, 2026
  • 0
  • 109
  • 2 Min Read

Il Comune di Buccino annuncia ufficialmente le date dell’edizione 2026 di “A La Chiazza”, l’evento enogastronomico di punta che animerà le suggestive vie del Centro Storico nei giorni 7, 8 e 9 agosto 2026.

La manifestazione, diventata negli anni un punto di riferimento per l’intero comprensorio, si pone l’obiettivo di celebrare e valorizzare le tradizioni gastronomiche locali, le eccellenze del territorio e la ricchezza culturale della comunità di Buccino.

“A La Chiazza” non è solo un percorso tra i sapori autentici, ma un vero e proprio momento di incontro e promozione delle grandi peculiarità del territorio. Il programma, in fase di definizione attraverso il coinvolgimento attivo della cittadinanza e delle attività locali, prevederà: Percorsi Enogastronomici: Stand dedicati ai prodotti tipici e alle ricette della tradizione locale; Iniziative culturali: Appuntamenti volti a riscoprire e valorizzare la storia e le radici della comunità di Buccino; Spettacoli dal vivo con performance musicali e intrattenimento che faranno da cornice alla bellezza architettonica del borgo antico.

L’Amministrazione Comunale sottolinea come il successo dell’evento risieda nella partecipazione collaborativa di associazioni e commercianti. Grazie a questo sforzo corale, “A La Chiazza” si conferma un’occasione unica per garantire un evento coinvolgente e ricco di opportunità di sviluppo e promozione per tutta la cittadinanza.

L’invito a partecipare è rivolto a tutti coloro che desiderano immergersi in un’atmosfera autentica, tra i vicoli di uno dei borghi più caratteristici della provincia di Salerno, per celebrare insieme l’identità e l’ospitalità di Buccino.

Articolo Precedente

Articolo Successivo

Articoli Correlati

Salerno Attualità

Il Parco nazionale del Cilento contro la

Il Parco nazionale del Cilento dice no alla delocalizzazione delle fonderie

Liberato Gibboni
Luglio 26, 2002
Cronaca Attualità

Follia sul bus: donna aggredisce passeggeri e

Raptus sull’autobus. Una donna aggredisce prima alcuni passeggeri e poi anche

Liberato Gibboni
Aprile 18, 2013
Cronaca Attualità

Sibilia, il costituzionalista: Napolitano incompatibile con se

Si credeva fosse uno scherzo, ed invece è tutto vero. C’è

Liberato Gibboni
Aprile 22, 2013
Cronaca Attualità

Stazione marittima, dubbio perenne: riparte o no?

Un cantiere controverso come quello della Stazione marittima probabilmente non c’è.

Liberato Gibboni
Aprile 23, 2013
Attualità Cronaca

Diete killer: una condanna e nove rinvii

Prescrivevano farmaci per dimagrire, rientranti nella categoria di sostanze stupefacenti e

Liberato Gibboni
Aprile 24, 2013