POTENZA. Mancano cinque gare al termine del campionato ed un Potenza con la testa alla finale di ritorno della Coppa Italia Regio- nale che si disputerà al “Francio- ni” di Latina mercoledì prossimo, aspetta oggi pomeriggio al “Vivia- ni”, inizio ore 14:30, la “blasona- ta” Salernitana che da tre partite a questa parte ha sostituito l’ex Pep- pe Raffaele con Serse Cosmi. In- tanto, nel capoluogo di regione la finale è vista come un vero e pro- prio appuntamento con la storia. Non appena il botteghino ha aper- to i battenti, 1500 biglietti sono sta- ti letteralmente polverizzati. E non solo, visto che coloro che non sono riusciti a prendere il tagliando, si parla di altri 500, hanno dirottato la loro presenza nella tribuna late- rale dove sono stati venduti altri 500 biglietti. Dunque, a conti fatti al “Francioni” di Latina saranno presenti non meno di 2000 tifosi provenienti da Potenza. Per ritor- nare invece alla gara contro i vici- niori della Salernitana, anche que- sta non sarà una partita semplice perché la compagine di Pietro De Giorgio oggi si trova a vivere il “limbo” della zona play-off ed una ulteriore sconfitta potrebbe com- promettere l’obiettivo stagionale. “Affrontiamo una squadra forte, una delle più attrezzate del cam- pionato – ha detto il tecnico rosso-