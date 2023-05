di Erika Noschese

Ha dell’incredibile quanto accaduto presso la chiesa di Mariconda dove è sparito, per poi riapparire, il quadro rappresentante Gesù Misericordioso. La notizia è stata diffusa attraverso i social dai residenti della zona che ne avevano denunciato la scomparsa ma ci sono diverse versioni contrastanti: il sacerdote don Angelo Barra ha annunciato che non presenterà denuncia contro ignoti in quanto il quadro non sarebbe stato rubato, alcuni cittadini parlano di furto mentre altri di un’opera misericordiosa da parte di alcuni fedeli che volevano far tornare agli antichi splendori il quadro. Versione questa che, in parte, troverebbe conferma dalle parole di Antonio Sabatino, titolare de Il Rigattiere, in via Luigi Guercio che avrebbe trovato l’opera dinanzi la sua attività: «Mi sono assentato una mezz’ora mercoledì, verso le 17, quando sono tornato ho trovato questo grosso quadro dinanzi al mio negozio – ha detto l’uomo – Dopo la chiusura del negozio sono andato ai carabinieri di Mercatello, ho raccontato l’accaduto ma hanno detto di non potermi aiutare». Antonio Sabatino si è dunque rivolto, alla caserma della Polizia di Stato in via Pisacane. «La verità è che i cittadini spesso da me portano oggetti che andrebbero all’isola ecologica e scelgo cosa potrebbe interessare ai miei clienti ma non era questo il caso perché era stato lasciato lì, dinanzi al negozio senza alcuna informazione e, dunque, non capivo davvero quale fosse la necessità di queste persone», ha raccontato il titolare de Il Rigattiere confermando che, dopo un primo colloquio telefonico, ha lasciato il quadro agli agenti della polizia di Stato, magari per permettere loro di avviare le indagini del caso o, in ogni caso, per restituirlo ai legittimi proprietari. «Questo quadro religioso era palese non provenisse da un’abitazione e ieri vengono due persone da me a chiedermi del quadro e io ho raccontato di averlo lasciato alla polizia», ha detto infine l’uomo che si è visto arrivare in negozio due uomini che hanno chiesto spiegazioni circa il quadro consegnato per poi non avere più alcuna notizia. Ora, il quadro è nuovamente in chiesa ma senza denuncia per le forze salernitane sarà impossibile provare a dare una spiegazione all’accaduto. A divulgare la notizia attraverso i canali social era stato Antonio Bracciante, postando la foto di un uomo con il quadro: «Ci mancava un furto nella nostra chiesa, questo s*** mascherato ha rubato il quadro di Gesù Misericordioso dalla Cappella della nostra chiesa. Se qualcuno riesce a riconoscerlo o mi contattate in privato o contattate i Carabinieri».