Zuottolo (FI): sostegno alle famiglie - Le Cronache Attualità
Edicola

Notizie Flash!

Zuottolo (FI): sostegno alle famiglie
Salvini , se i campani vanno a votare…
Rotondi: non siamo vecchia Dc, chiediamo voti anche a sinistra
De Luca, seguirò sorti Campania per un altro quarto di secolo
Attualità Campania

Zuottolo (FI): sostegno alle famiglie

  • Novembre 20, 2025
  • 0
  • 86
  • 2 Min Read
Zuottolo (FI): sostegno alle famiglie

Quando una comunità cresce, le radici e l’esperienza contano. Sono i valori della responsabilità, della trasparenza e dell’attenzione alle persone che guidano ogni scelta politica, e oggi più che mai il nostro territorio ha bisogno di rappresentanti che conoscano da vicino le esigenze dei cittadini. Carmela Zuottolo, già sindaca di San Marzano sul Sarno, candidata alle prossime elezioni regionali con Forza Italia, lancia un appello agli elettori: “Ho dedicato anni al servizio della mia comunità, affrontando sfide e costruendo insieme ai cittadini progetti concreti per il nostro territorio. Ora voglio portare questa stessa determinazione e conoscenza a livello regionale. Chiedo a tutti di sostenermi con il loro voto, perché insieme possiamo fare la differenza per la nostra Campania”. La Zuottolo aggiunge: “Ogni decisione deve partire dal basso, ascoltando le esigenze reali delle persone. La mia esperienza da sindaca mi ha insegnato che i risultati arrivano solo se si lavora con serietà e trasparenza. In Regione voglio continuare questo percorso, portando avanti progetti per lo sviluppo economico, il sostegno alle famiglie e la valorizzazione del nostro territorio”. Con un invito chiaro: “Vi chiedo di essere protagonisti di questo cambiamento: andate a votare e sostenetemi il giorno delle elezioni. Il futuro della nostra terra dipende da noi”.

Articolo Precedente

Articoli Correlati

Salerno Attualità

Il Parco nazionale del Cilento contro la

Il Parco nazionale del Cilento dice no alla delocalizzazione delle fonderie

Liberato Gibboni
Luglio 26, 2002
Cronaca Attualità

Follia sul bus: donna aggredisce passeggeri e

Raptus sull’autobus. Una donna aggredisce prima alcuni passeggeri e poi anche

Liberato Gibboni
Aprile 18, 2013
Cronaca Attualità

Sibilia, il costituzionalista: Napolitano incompatibile con se

Si credeva fosse uno scherzo, ed invece è tutto vero. C’è

Liberato Gibboni
Aprile 22, 2013
Cronaca Attualità

Stazione marittima, dubbio perenne: riparte o no?

Un cantiere controverso come quello della Stazione marittima probabilmente non c’è.

Liberato Gibboni
Aprile 23, 2013
Cronaca Attualità

Diete killer: una condanna e nove rinvii

Prescrivevano farmaci per dimagrire, rientranti nella categoria di sostanze stupefacenti e

Liberato Gibboni
Aprile 24, 2013