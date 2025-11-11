Zinzi (Lega), 'Fico parcheggiatore abusivo e Borrelli che dice?' - Le Cronache Ultimora
Zinzi (Lega), ‘Fico parcheggiatore abusivo e Borrelli che dice?’
“Strano che a Borrelli, massimo esperto della caccia alle auto in sosta vietata e ai parcheggiatori abusivi in Campania, non gli sia ancora venuto in mente di andare a verificare se la barca da 100 mila euro di Roberto Fico abbia tutte le carte in regola per essere ormeggiata in un’area che pare sia destinata alla Marina e all’Aeronautica Militare”. Così il deputato e coordinatore della Lega in Campania Gianpiero Zinzi, a margine del tour elettorale di oggi con il ministro Valditara in provincia di Napoli. “Non vorremmo pensare – prosegue il deputato casertano della Lega – che il rispetto della legalità sia un’arma da brandire solo nei confronti degli avversari politici e dei comuni mortali chiamati ripetutamente cialtroni, mentre se si parla degli alleati di coalizione allora va tutto bene. Se Fico non ha davvero nulla da nascondere, è incredibile il suo silenzio su un fatto che, se fosse confermato, sarebbe gravissimo e contrario al senso di responsabilità che si richiede a chi si candida a governare la nostra regione”.

