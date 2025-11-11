Sport: Cirielli (Fd'I), Campania tornera' a correre - Le Cronache Attualità
Edicola

Notizie Flash!

Sport: Cirielli (Fd’I), Campania tornera’ a correre
Zinzi (Lega), ‘Fico parcheggiatore abusivo e Borrelli che dice?’
Salerno, presentato il Calendario Storico dei Carabinieri 2026
Fisciano. Monte Pruno dona la videosorveglianza della chiesa S. Pietro
Attualità Campania

Sport: Cirielli (Fd’I), Campania tornera’ a correre

  • Novembre 11, 2025
  • 0
  • 89
  • 2 Min Read
Sport: Cirielli (Fd’I), Campania tornera’ a correre

“E’ arrivato il tempo di ridare respiro e linfa a settori come la cultura e lo sport, due settori importanti che si intrecciano con la vita dei campani di tutte le fasce d’eta’. Lo sport e’ l’arma con la quale possiamo restituire socialita’ ai nostri figli e dare una possibilita’ ai potenziali atleti”. Lo ha dichiarato Edmondo Cirielli, vice ministro agli Affari esteri e alla Cooperazione internazionale e candidato Presidente della Regione Campania per il centrodestra. “La Campania e’ maglia nera in Italia per numero di abitanti che non praticano sport o attivita’ fisica e si assesta tra le regioni con la quota piu’ bassa di persone che praticano sport. C’e’ un altro dato molto alto che ci preoccupa e riguarda l’obesita’ infantile tra gli 8 e i 9 anni. I record negativi sono tanti e riguardano anche lo stato di abbandono di numerose infrastrutture e impianti in tutte le aree campane, un risultato preoccupante dovuto ad una politica disattenta delle giunte di sinistra”, ha aggiunto. Sul piano sociale il governo nazionale di centrodestra “ha portato avanti un progetto incredibile con la riqualificazione dell’ex centro Sportivo Delphinia di Caivano rinominato alla memoria di Pino Daniele, donando ai cittadini spazi che per anni hanno rappresentato luoghi di degrado e pericolosi – ha proseguito Cirielli -. Il “Modello Caivano” resta un riferimento virtuoso per il futuro. Proporremo un assessorato che non solo rimettera’ al centro dello sviluppo regionale lo sport e le attivita’ culturali in generale, ma che avra’ soprattutto una persona competente a guidarlo”. “Lo sport deve garantire la sua funzione educativa e sociale soprattutto nei contesti svantaggiati, nelle periferie urbane e nelle aree interne, dove spesso l’offerta sportiva e’ carente o assente. Abbiamo immaginato anche sostegno con strumenti dedicati a societa’ ed associazioni sportive dilettantistiche e interventi speciali per far si che ogni scuola possa disporre di una palestra operativa. C’e’ anche un altra priorita’ nel nostro programma: garantire l’inclusione delle persone con disabilita’ nella pratica sportiva, con l’abbattimento delle barriere architettoniche e culturali e con misure economiche specifiche per il supporto agli accompagnatori. Disabilita’ significa vita e lo sport inclusivo e’ parte integrante del futuro della Campania”, ha concluso.

Articolo Precedente

Articoli Correlati

Salerno Attualità

Il Parco nazionale del Cilento contro la

Il Parco nazionale del Cilento dice no alla delocalizzazione delle fonderie

Liberato Gibboni
Luglio 26, 2002
Cronaca Attualità

Follia sul bus: donna aggredisce passeggeri e

Raptus sull’autobus. Una donna aggredisce prima alcuni passeggeri e poi anche

Liberato Gibboni
Aprile 18, 2013
Cronaca Attualità

Sibilia, il costituzionalista: Napolitano incompatibile con se

Si credeva fosse uno scherzo, ed invece è tutto vero. C’è

Liberato Gibboni
Aprile 22, 2013
Cronaca Attualità

Stazione marittima, dubbio perenne: riparte o no?

Un cantiere controverso come quello della Stazione marittima probabilmente non c’è.

Liberato Gibboni
Aprile 23, 2013
Cronaca Attualità

Diete killer: una condanna e nove rinvii

Prescrivevano farmaci per dimagrire, rientranti nella categoria di sostanze stupefacenti e

Liberato Gibboni
Aprile 24, 2013