Salerno, presentato il Calendario Storico dei Carabinieri 2026

È stato presentato questa mattina, presso il Comando Provinciale dei Carabinieri di Salerno, il nuovo Calendario Storico dell’Arma dei Carabinieri 2026, una tradizione editoriale che ogni anno unisce arte, cultura e valori istituzionali.

L’edizione 2026 è stata realizzata con il contributo dell’artista Luigi “Renè” Valeno e dei noti scrittori Maurizio de Giovanni, Aldo Cazzullo e Massimo Lugli, che hanno collaborato alla creazione di un’opera che celebra la storia e l’identità dei Carabinieri attraverso immagini e parole.

Durante la cerimonia, sono stati illustrati anche gli altri prodotti editoriali dell’Arma, che accompagnano la pubblicazione principale, confermando l’impegno dell’Istituzione nella divulgazione dei propri valori fondanti e nella promozione della cultura della legalità.

Il Calendario Storico 2026 continua così una tradizione che, dal 1928, rappresenta un simbolo iconico dell’Arma dei Carabinieri e un oggetto di grande valore storico, artistico e collezionistico, apprezzato in Italia e all’estero.