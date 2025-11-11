Salerno, presentato il Calendario Storico dei Carabinieri 2026 - Le Cronache Salerno
Edicola

Notizie Flash!

Sport: Cirielli (Fd’I), Campania tornera’ a correre
Zinzi (Lega), ‘Fico parcheggiatore abusivo e Borrelli che dice?’
Salerno, presentato il Calendario Storico dei Carabinieri 2026
Fisciano. Monte Pruno dona la videosorveglianza della chiesa S. Pietro
Salerno

Salerno, presentato il Calendario Storico dei Carabinieri 2026

  • Novembre 11, 2025
  • 0
  • 84
  • 1 Min Read
Salerno, presentato il Calendario Storico dei Carabinieri 2026

È stato presentato questa mattina, presso il Comando Provinciale dei Carabinieri di Salerno, il nuovo Calendario Storico dell’Arma dei Carabinieri 2026, una tradizione editoriale che ogni anno unisce arte, cultura e valori istituzionali.

L’edizione 2026 è stata realizzata con il contributo dell’artista Luigi “Renè” Valeno e dei noti scrittori Maurizio de GiovanniAldo Cazzullo e Massimo Lugli, che hanno collaborato alla creazione di un’opera che celebra la storia e l’identità dei Carabinieri attraverso immagini e parole.

Durante la cerimonia, sono stati illustrati anche gli altri prodotti editoriali dell’Arma, che accompagnano la pubblicazione principale, confermando l’impegno dell’Istituzione nella divulgazione dei propri valori fondanti e nella promozione della cultura della legalità.

Il Calendario Storico 2026 continua così una tradizione che, dal 1928, rappresenta un simbolo iconico dell’Arma dei Carabinieri e un oggetto di grande valore storico, artistico e collezionistico, apprezzato in Italia e all’estero.

Articolo Precedente

Articolo Successivo

Articoli Correlati

Salerno Attualità

Il Parco nazionale del Cilento contro la

Il Parco nazionale del Cilento dice no alla delocalizzazione delle fonderie

Liberato Gibboni
Luglio 26, 2002
Salerno

Avvocatura declassata, Casella porta la Provincia in

di Andrea Pellegrino Approda in Consiglio di Stato la modifica del

Liberato Gibboni
Luglio 1, 2017
Salerno

Alla guida ubriaco, chiesti oltre 3 anni

Alla guida in stato di ebbrezza, invade la corsia opposta della

Liberato Gibboni
Luglio 6, 2017
Salerno

Stop agli usi impropri dell’acqua, c’è l’ordinanza

Stop agli usi impropri dell’acqua erogata dalla rete comunale, durante tutto

Liberato Gibboni
Luglio 7, 2017
Cronaca Primo piano Salerno

Parcheggiatori abusivi: la retata 35 arresti dei

“Capo… dovete pagare il parcheggio…”. Guai a dire di no agli

Liberato Gibboni
Luglio 7, 2017