Zeman ricoverato: è grave

Ancora apprensione circa le condizioni di Zdenek Zeman: l’ex allenatore, fra le altre, di Roma e Lazio questa mattina è entrato in codice rosso al Policlinico Gemelli e al momento si trova ricoverato in terapia intensiva neurologica, non troppo distante da Papa Francesco. Il boemo, 77 anni, già da alcuni giorni aveva accusato una forte influenza che aveva creato un certo allarmismo in famiglia. Poi, nelle ultime ore, avrebbe palesato segnali di disartria (la perdita della capacità di articolare le parole in maniera normale) e ipostenia all’arto inferiore destro.

Da lì si è optato per il ricovero visto che nell’ottobre dello scorso anno, Zeman aveva subito un attacco ischemico. In quella circostanza venne ospedalizzato presso la Casa di Cura Pierangeli di Pescara dal suo cardiologo di fiducia, il dottore Stefano Guarracini, accusando anche un deficit di movimento della parte destra del corpo. Sei mesi prima, a inizio 2024, era stato costretto a lasciare la panchina del Pescara per problemi al cuore. Da lì l’operazione e l’inserimento di quattro by pass, soluzione consigliata dai medici, che gli imposero anche il divieto categorico di fumare, da sempre grande passione del boemo.