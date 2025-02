Giffoni 2025: sorteggiati i giurati della 55ª edizione

Giffoni si prepara a vivere una nuova grande edizione: si sono svolti ieri pomeriggio i sorteggi per le giurie della 55esima edizione, in programma dal 17 al 26 luglio 2025. Saranno ben 4500 giovani, provenienti da oltre 40 nazioni e 400 tra città, paesi e borghi d’Italia di tutte le regioni, a prender parte all’evento, suddivisi nelle sezioni: Elements+3, Elements+6, Elements+10, Generator+13, Generator+16 e Generator+18. In diretta sui canali Facebook, il direttore generale di Giffoni, Jacopo Gubitosi, ha dato il via alle selezioni dei partecipanti. I numeri sono come sempre straordinari: 290 bambini, accompagnati da genitori o familiari, comporranno la sezione Elements +3, 1000 gli iscritti a Elements +6, 1000 i partecipanti per Elements +10. Spazio poi ai Generator, con rispettivamente 630 ragazze e ragazzi per le sezioni +13 e +16. 230 invece i giovani della sezione +18. A questi si aggiunge Parental Experience, la giuria formata dai genitori, i Workshop +18 e la Impact, sezione trasversale dedicata ai ragazzi, dai 18 ai 35 anni che hanno la possibilità di incontrare istituzioni, imprenditori, personaggi di cultura, spettacolo e per cui è ancora possibile iscriversi fino al prossimo 6 aprile.

Essere un juror di Giffoni significa entrare a far parte di una grande community internazionale, che si arricchisce anno dopo anno grazie all’entusiasmo, alla curiosità e alla passione di migliaia di ragazzi. Oltre ad essere un punto di incontro per gli amanti del cinema, il Festival è anche un vero e proprio hub culturale e sociale, un luogo di scambio e crescita in cui si affrontano tematiche di grande attualità attraverso una selezione di film accuratamente scelti da ogni angolo del mondo e che vedrà la partecipazione di oltre 60 registi, protagonisti e autori delle opere in concorso. L’esperienza dei giurati sarà arricchita da anteprime, eventi speciali e incontri unici con attori, registi e personalità del mondo della televisione e del web. #Giffoni55 si conferma così un’opportunità irripetibile per chi desidera confrontarsi, scoprire nuove prospettive e vivere il cinema in prima persona.

“È sempre un’emozione ritrovarci qui – ha detto Jacopo Gubitosi – con il sorteggio dei giurati di #Giffoni55 inizia ufficialmente un nuovo capitolo di questa straordinaria esperienza. Giffoni è un evento unico, con la giuria più numerosa e giovane del mondo. A guidarci, come sempre, è la passione, l’entusiasmo e la voglia di dare voce ai giovani, offrendo loro un’opportunità unica di confronto, scoperta e crescita. Grande attenzione, come ogni anno, per le associazioni culturali, realtà del terzo settore e vicine alle fasce più deboli. Preparatevi a vivere momenti indimenticabili, a conoscere nuove storie, a stringere nuove amicizie che vi accompagneranno per sempre. Il viaggio di #Giffoni55, in programma dal 17 al 26 luglio, sta per cominciare e noi non vediamo l’ora di viverlo con voi”.

Sul sito www.giffoni.it sono disponibili tutte le liste dei sorteggiati e le liste di attesa. Entro il 28 febbraio i sorteggiati riceveranno mail di accettazione e modulistica per la formalizzazione dell’iscrizione. A loro saranno riservati dieci giorni per completare l’iter. Successivamente, ad eventuali rinunce o mancate formalizzazioni, si procederà con lo scorrimento della lista d’attesa.

Per le sezioni Generator +13, +16 e +18, tutti coloro che sono residenti entro i 35 chilometri da Giffoni e che hanno dato disponibilità ad ospitare un juror, sono stati esonerati da sorteggio/selezione e sono quindi ufficialmente giurati di #Giffoni55.

Tutti coloro che hanno fatto richiesta entro il 22 gennaio, che vivono entro i 35 chilometri da Giffoni, non hanno dato disponibilità ad ospitare e hanno effettuato un colloquio con il team di Giffoni, riceveranno una comunicazione con l’esito della selezione. Anche in questo caso, le liste saranno disponibili sul sito www.giffoni.it

In totale – tra giurati sorteggiati, Impact!, Workshop +18, sezioni per i genitori, format Sport e Food – è prevista la partecipazione di oltre 5.500 iscritti.