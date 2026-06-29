XREAL Aura ha una missione precisa: sfidare Apple Vision Pro grazie ai suoi occhiali XR su Android

La realtà aumentata promette da anni una visione specifica: essere la prossima “big thing”, aspettativa però costantemente delusa a causa dell’impatto con un muro tecnologico fatto di dispositivi grandi, costosi e difficili da inserire nella vita quotidiana.

È in questo contesto che provano a posizionarsi gli occhiali XREAL Aura, accessori ottimizzati per Android XR, compatibili con Gemini e alimentati da processori Qualcomm che puntano a diventare un’alternativa più leggera e un po’ più concreta rispetto a proposte come Apple Vision Pro.

Un paio di occhiali che… vogliono sembrare davvero occhiali

Il grande punto di forza degli XREAL Aura sta nel loro formato.

Parliamo di occhiali sotto i 95 grammi, con un campo visivo di 70 gradi e display Sony con tecnologia Micro-OLED e risoluzione 1.920 x 1.200 pixel per occhio, con refresh rate pari a un massimo di 120 Hz. Sulla carta, è una combinazione di caratteristiche davvero interessanti per chi cerca un prodotto davvero coinvolgente senza dover indossare un visore enorme sul volto.

Questi occhiali sono inoltre dotati di lenti che si scuriscono o schiariscono l’esterno: un dettaglio apparentemente piccolo, ma importante per passare dall’uso quotidiano a un’esperienza più coinvolgente. La chiave, comunque, sta nel modo in cui XREAL gestisce il carico di lavoro necessario per erogare la realtà aumentata: l’azienda, infatti, punta sulla possibilità di effettuare i calcoli su un’unità dedicata, collegata agli occhiali tramite USB-C.

Può sembrare meno futuristico rispetto all’idea di mettere tutto nella montatura, ma è una scelta intelligente perché permette di ridurre il calore sul viso, alleggerire il peso sul naso e lasciare più autonomia grazie a una batteria più capiente.

Android XR cambia parecchio le carte in tavola

L’altro punto forte è il software perché XREAL Aura vuole arrivare sul mercato dotato di tre caratteristiche: sistema operativo Android XR, integrazione con l’IA Gemini e accesso a Google Play.

Invece di partire da una piattaforma completamente isolata, questi occhiali si appoggiano a un ecosistema conosciuto, con applicazioni già conosciute ed esperienze già comprovate di realtà aumentata, a cui si aggiunge poi un’assistente personale capace di interpretare al meglio ciò che accade sullo schermo.

Conviene guardare questo aspetto con una certa prospettiva, perché proprio qui potrebbe trovarsi buona parte del loro futuro.

Se Android XR riuscirà a crescere come ecosistema, questi occhiali potranno diventare qualcosa di più di un semplice schermo gigante davanti agli occhi: il sistema permetterà di aprire piattaforme di gioco nel browser come qualsiasi piattaforma con un ampio catalogo di giochi, ma anche di svolgere attività di produttività classiche con grande naturalezza.

Si, ma quanto mi costi?

L’ultimo grande scoglio con il quale si scontrerà XREAL è il suo prezzo, che tasse escluse per il mercato Americano si aggirerà intorno ai 1500 dollari. L’azienda ha aperto la possibilità di prenotare gli occhiali pagando in anticipo 99 dollari, cosa che si trasformerà in 200 dollari di credito al lancio; l’azienda ha annunciato anche l’arrivo di un Founder Priority Pass da 299 dollari, limitato a 2.000 unità e secondo la pagina ufficiale già esaurito.

Detto questo parliamoci chiaro: un prodotto che costa 1500 dollari non è esattamente qualcosa che si acquista di impulso ma è certamente una cifra meno costosa rispetto a tanti altri visori premium per la realtà aumentata.

XREAL, dalla sua, ha un’opportunità evidente: diventare il punto d’ingresso privilegiato per l’esperienza dell’AR senza richiedere all’utente particolari competenze tecniche. La sfida che deve affrontare comunque è concreta: dimostrare che questi occhiali non sono solo belli da vedere ma anche utili sul divano per aprire una slot veloce, al lavoro, in viaggio o in qualsiasi giornata normale.

È lì che si deciderà se Aura sarà davvero un passo avanti o semplicemente un altro capitolo spettacolare di un’industria che sta ancora cercando il suo momento definitivo.