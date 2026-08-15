Bennet: Differenziata sopra il 74%

Presidente Bennet, come procede la tenuta della città in tema di pulizia?

La situazione è positiva. Siamo soddisfatti del lavoro che si sta portando avanti. Salerno Pulita ha da tempo adattato i propri servizi alla trasformazione turistica della città e non si è fatta trovare impreparata di fronte all’incremento dei visitatori.

I servizi aggiuntivi dedicati alla movida — ormai attivi quasi tutto l’anno — coprono i punti strategici della città e garantiscono una gestione più efficace dei flussi.

L’arrivo di molti turisti che impegno supplementare comporta?

Tutti i servizi sono modulati sulle quantità e sulle caratteristiche demografiche degli abitanti. Il flusso dei turisti, però, varia continuamente e non sempre si tratta di persone che conoscono le nostre regole. Per questo, grazie alla collaborazione con alcune associazioni, abbiamo realizzato un calendario dei conferimenti in inglese per B&B e strutture ricettive. È un passo avanti, ma c’è ancora molto da fare.

È migliorato il rapporto con i commercianti per la differenziata?

Sì, la possibilità di usufruire di servizi aggiuntivi ha agevolato i commercianti.

Siamo pronti a introdurre una novità importante: i carrellati smart, contenitori apribili e chiudibili tramite lettore magnetico. Consentiranno maggiore ordine, tracciabilità e sicurezza nei conferimenti.

In generale i salernitani sono bravi a fare la differenziata?

I numeri parlano chiaro: siamo abbondantemente sopra il 74%. A fronte di quella percentuale che ancora non rispetta le regole, registriamo grandi progressi e un miglioramento del rapporto con i cittadini.

Lo vediamo ogni sabato nei nostri Centri di Raccolta Mobile, utilizzati da una media di 500 persone. Molti cittadini ci affidano materiali da riutilizzare, che vengono destinati ad associazioni impegnate in attività benefiche.

Vetro e cartone: come procede la raccolta e la filiera successiva?

Per vetro e cartone siamo tra le realtà più virtuose d’Italia.

Tre anni fa Comieco ci scelse come prima capitale della carta e continua a considerarci un riferimento nazionale, tanto da volerci nel circuito delle Città della Carta e portarci come modello in diverse iniziative.

Mi consenta di aggiungere che anche altri consorzi come Corepla per la plastica — che si prepara ad attivare eco‑compattatori di bottiglie — e Cial per l’alluminio hanno investito su Salerno per introdurre modelli virtuosi di riciclo, come la raccolta delle lattine su 19 lidi, in corso durante questa estate.

Per quanto di vostra competenza, la manutenzione del verde procede bene?

Abbiamo ereditato una situazione complessa, non facile da gestire. Spero che i progressi siano sotto gli occhi di tutti. Riusciamo a garantire sette tagli annuali in tutta la città rispetto ai capistrada ovvero il cosiddetto verde orizzontale e non arrivano più segnalazioni di erba alta. Riusciamo a garantire ancora più tagli in parchi e aiuole.

Dobbiamo comunque fare i conti con problemi di irrigazione e costi di manutenzione elevati e con interventi che richiedono continuità, ma la direzione è quella giusta. Il caldo di queste settimane non aiuta ho letto un articolo su repubblica che evidenziava che persino a Londra i parchi sono purtroppo diventati gialli.

Sono aumentati i controlli contro il sacchetto selvaggio?

Sì. Grazie alla collaborazione con la polizia municipale, quando troviamo situazioni irregolari non rimuoviamo i rifiuti finché non viene effettuata un’analisi dei contenuti per risalire ai responsabili. Le fototrappole stanno dando risultati importanti. C’è poi il capitolo dei predoni dei rifiuti: vere e proprie squadre che arrivano in città per cercare materiali da rivendere. Le azioni di controllo periodiche stanno scoraggiando queste pratiche. Su questo fronte, dobbiamo ringraziare il sindaco Vincenzo De Luca che sta sostenendo con forza e anche personalmente la battaglia, comprendendo perfettamente quanto il rovistare tra i sacchetti rappresenti un pericolo per il decoro urbano e per l’immagine della città.La sua posizione netta, la sua capacità di incidere sulle politiche di controllo e la sua attenzione costante al tema del decoro hanno rafforzato il nostro lavoro quotidiano con un obiettivo comune — difendere Salerno da comportamenti che la degradano.

Micro-discariche abusive: che controllo avete?

Abbiamo una mappa completa delle zone della città dove ciclicamente si verificano questi episodi.

Siamo impegnati a rafforzare i controlli per individuare gli autori e porre fine al fenomeno. È già accaduto in diversi punti, come sul ponte di Fratte e in alcune aree della zona industriale. Il nostro impegno è costante. Stiamo sviluppando un modello di controllo che attraverso il passaggio dei nostri mezzi ci aiuta a monitorare il territorio. Ringrazio i cittadini che ci segnalano queste situazioni: grazie alla loro collaborazione possiamo intervenire tempestivamente e procedere con le sanzioni.

Per Ferragosto avete previsto turni particolari?

Il servizio è regolare. A parte la chiusura dei Centri di Raccolta Comunale Arechi e Fratte nella giornata di Ferragosto, non è prevista alcuna interruzione o soppressione dei servizi.

Come accade per altri giorni festivi — da Capodanno a Pasqua — la continuità è garantita.

Infine, cosa c’è da migliorare?

C’è una frase del sindaco Vincenzo De Luca, pronunciata durante la campagna elettorale, che per me rappresenta la madre di tutte le battaglie: non esiste una città pulita, esistono cittadini che non sporcano. È una verità semplice ma decisiva: la cura della città è un dovere comune, un impegno che si regge sulla collaborazione tra istituzioni, servizi pubblici e cittadini.

Il senso di appartenenza e di rispetto della città deve crescere, e il sindaco De Luca lo ha posto con forza al centro della sua azione politica. Non può essere considerata responsabilità di Salerno Pulita se una strada o tratti del lungomare diventano un ricettacolo di rifiuti da fast‑food: serve maggiore consapevolezza collettiva. La differenza la fa sempre la stessa cosa — il comportamento di ciascuno. Una città pulita non è un miracolo, è una scelta collettiva. Una responsabilità condivisa.