Rissa a Pontecagnano: 49enne ferito e trasportato al “Ruggi”

Momenti di tensione nella serata di domenica a Pontecagnano Faiano, dove una lite tra alcuni cittadini stranieri è degenerata in una violenta rissa.

L’episodio si è verificato poco dopo le 21 in via Magellano. Ad avere la peggio è stato un uomo di 49 anni, di nazionalità marocchina, rimasto ferito nel corso della colluttazione.

Sul posto è intervenuta un’ambulanza della Vo.Pi., allertata dalla centrale operativa del 118. Dopo le prime cure, il 49enne è stato trasportato al Pronto Soccorso dell’ospedale San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona di Salerno, dove è giunto con un trauma cranico e diverse ferite riportate durante la rissa.Sul luogo dell’accaduto sono intervenute anche le forze dell’ordine, che hanno avviato gli accertamenti per ricostruire la dinamica dei fatti, identificare tutti i soggetti coinvolti e chiarire le cause che hanno dato origine alla lite.