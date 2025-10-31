WhatsApp arriva su Apple Watch, disponibile la prima beta - Le Cronache
WhatsApp arriva su Apple Watch, disponibile la prima beta

  • Ottobre 31, 2025
(Adnkronos) – WhatsApp sta finalmente sbarcando su Apple Watch con un’app dedicata, pensata per chi vuole restare connesso anche quando l’iPhone è in tasca, o addirittura lontano. La nuova versione, disponibile per ora nella beta più recente di WhatsApp per iOS, porta sull’orologio di Apple una serie di funzioni attese da tempo: si può leggere e rispondere ai messaggi, visualizzare le conversazioni, inviare emoji e interagire con i contenuti senza dover ricorrere al telefono. A differenza della versione per Wear OS, però, l’app per Apple Watch è ancora una companion app, quindi non del tutto indipendente: per inviare o ricevere messaggi è necessario che l’iPhone resti connesso. Non si tratta dunque di un’esperienza “standalone” completa, ma di un passo importante verso una maggiore integrazione tra WhatsApp e watchOS. Fino a oggi, l’unico modo per usare WhatsApp sull’orologio era tramite il mirroring delle notifiche, con possibilità molto limitate. Con la nuova app la situazione cambia radicalmente: ora è possibile aprire la lista delle chat, leggere le ultime conversazioni, inviare risposte rapide e perfino controllare lo stato della connessione direttamente dal display del Watch. L’installazione è automatica: basta che l’orologio sia associato al proprio iPhone, senza bisogno di scansioni o codici QR. Una piccola icona sul quadrante indica se la connessione è attiva o se la sincronizzazione è in corso, mentre l’interfaccia è pensata per adattarsi perfettamente al formato compatto del polso. 
