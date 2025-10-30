Rosa Volpe si insedia alla procura di Firenze il 5 novembre

Assumerà l’incarico il prossimo 5 novembre il nuovo capo della procura di Firenze Rosa Volpe. Campana di Giffoni Sei Casali, 65 anni, finora procuratrice generale a Salerno, lo scorso 8 ottobre è stata eletta dal plenum del Csm con 18 voti, prevalendo sull’altro candidato Alberto Liguori, procuratore di Civitavecchia. Ad accelerare la presa di possesso negli uffici requirenti del capoluogo toscano, le richieste del procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo Giovanni Melillo e il procuratore generale della Corte d’appello di Firenze Ettore Squillace Greco.