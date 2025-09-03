Vuelta, l'undicesima tappa finisce in anticipo per proteste pro-pal: cos'è successo - Le Cronache
Vuelta, l’undicesima tappa finisce in anticipo per proteste pro-pal: cos’è successo

(Adnkronos) – Colpo di scena alla Vuelta di Spagna 2025. La direzione di gara ha deciso che non ci sono vincitori nell'undicesima tappa, la Bilbao-Bilbao di 157.4 km. A Bilbao, nei pressi di quello che doveva essere il traguardo della tappa, sono in corso delle manifestazioni Pro-pal, le stesse che avevano rallentato l'inizio della corsa. Per evitare il rischio di incidenti, è stato deciso di non assegnare la vittoria di tappa e di prendere i tempi per la classifica generale a 3 km dalla fine. Come comunicato sul sito ufficiale della corsa, la direzione di gara ha deciso che "a causa di alcuni incidenti al traguardo, abbiamo deciso di rilevare il tempo a 3 chilometri dal traguardo. Non avremo un vincitore di tappa. Assegneremo i punti per la classifica della montagna e per lo sprint intermedio, ma non al traguardo". —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

