Vuelta, l’undicesima tappa finisce in anticipo per proteste pro-pal: cos’è successo

(Adnkronos) – Colpo di scena alla Vuelta di Spagna 2025. La direzione di gara ha deciso che non ci sono vincitori nell'undicesima tappa, la Bilbao-Bilbao di 157.4 km. A Bilbao, nei pressi di quello che doveva essere il traguardo della tappa, sono in corso delle manifestazioni Pro-pal, le stesse che avevano rallentato l'inizio della corsa. Per evitare il rischio di incidenti, è stato deciso di non assegnare la vittoria di tappa e di prendere i tempi per la classifica generale a 3 km dalla fine. Come comunicato sul sito ufficiale della corsa, la direzione di gara ha deciso che "a causa di alcuni incidenti al traguardo, abbiamo deciso di rilevare il tempo a 3 chilometri dal traguardo. Non avremo un vincitore di tappa. Assegneremo i punti per la classifica della montagna e per lo sprint intermedio, ma non al traguardo". —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)
Categorie
- Provincia
- Business
- Primo piano
- Senza categoria
- Editoriale
- Speciale Pcto 2024
- sanità
- Enogastronomia
- Web & Tecnologia
- Amministrative 2024
- Giudiziaria
- Salute
- Politica
- Tecnologia
- Salerno
- Motori
- Inchiesta
- Ultim'ora Nazionale
- Extra
- L'iniziativa
- Prima Pagina Nazionale
- Ultimora
- Campania
- Cronaca
- Coronavirus
- Sport
- Regionali 2020
- Spettacolo e Cultura
- Politiche 2022
- Attualità
- amministrative 2023
- Video
- Tech
Tags
abusivo auto calcio casa cava cavese celano costruzioni crescent de luca direttore discoteca fiamme fuoco gagliano gambino incendio ladro lettere NEWS nocera nocerina no crescent ordinanza ordine paganese pagani parcheggi pastena piazza della libertà polizia polizia municipale porticciolo salerno porto poste rapina rotary salerno siniscalchi soldi sport TOP udc vigili vigili del fuoco