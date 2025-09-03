Ruggi, si è dimesso Longanella - Le Cronache Ultimora
Ruggi, si è dimesso Longanella

  • Settembre 3, 2025
  • 0
  • 172
  • 1 Min Read
Ruggi, si è dimesso Longanella

Dalla mattinata di oggi il dottor Walter Longanella ha rassegnato le dimissioni volontarie, con effetto immediato, sia dall’incarico di Direttore Medico di Presidio sia da dirigente medico dell’Azienda.

La decisione è arrivata al termine dell’indagine interna disposta dal nuovo direttore generale Ciro Verdoliva subito dopo il suo insediamento, l’11 agosto scorso, per verificare la piena compatibilità di Longanella – la cui famiglia è a capo di un gruppo di laboratori di analisi – con le disposizioni normative e contrattuali vigenti.

L’inchiesta, conclusa il 29 agosto, è stata trasmessa al Consiglio di Disciplina, che nella seduta del 2 settembre ha giudicato nullo il rapporto di lavoro instaurato con Longanella, definendolo “tamquam non esset”, ovvero “come se non esistesse”.

La Direzione Generale ha quindi inviato gli atti all’Ufficio personale per la presa d’atto e sta predisponendo la nomina pro tempore della dottoressa Antonella Maisto, responsabile della U.O.S.D. Formazione Polo Universitario e Polo Didattico, alla guida della direzione medica di presidio dei presidi ospedalieri San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona di Salerno e Costa d’Amalfi di Castiglione di Ravello.

