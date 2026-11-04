“Voto di protesta e bocciatura di Trump”, così la stampa Usa vede la ‘vittoria storica Dem’ alle midterm

(Adnkronos) – Un “risultato storico”. Un voto “di protesta contro Trump”, una “bocciatura nazionale” del presidente Usa. Così la stampa americana descrive la vittoria dei Democratici alle elezioni di Midterm. ”Gli elettori hanno respinto con forza Trump”, scrive Politico per descrivere la vittoria Dem, sottolineando che ”i Democratici conquistano nettamente Camera e Senato” e che ”gli elettori hanno spazzato via il partito repubblicano dal potere”. Ora, nota, ”i Democratici sono pronti a gestire il Congresso e a indagare su tutto ciò che riguarda Trump”. Il Wall Street Journal parla invece di voto in ”segno di protesta contro Trump” nel descrive ”progressi storici” ottenuti dai Democratici ”in Stati tradizionalmente repubblicani”, sottolineando che gli elettori alle urne hanno espresso ”frustrazione nei confronti di Trump e del costo della vita”.

Anche il New York Times fa riferimento a una ”sonora bocciatura nazionale di Trump” e parla di ”sconfitte clamorose in tutto il Paese” per i Repubblicani, con i Democratici che ora ”si sono garantiti una piattaforma per contrastare Trump”. Il Washington Post titola invece ”Democratici al comando”e sottolinea che ”il Partito ottiene grandi vittorie in tutto il Paese”, mentre ”Trump subisce una sconfitta storica”. Anche Usa Today scrive che ”Trump subisce una dura battuta d’arresto nel nuovo scenario politico”, mentre ”i Democratici cavalcano l’onda anti-Trump e conquistano il Congresso”.

Il New York Post sottolinea che ”i Democratici riconquistano il Senato dopo aver ottenuto vittorie storiche nei feudi repubblicani, in una clamorosa sconfitta per Trump” e anche il Los Angeles Times scrive che ”i Democratici collezionano grandi vittorie in tutto il Paese”.

—

internazionale/esteri

webinfo@adnkronos.com (Web Info)