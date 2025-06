“VopInsieme 2025”: premiati i volontari

Un momento di orgoglio civico e riconoscimento concreto per chi, ogni giorno, è in prima linea per la sicurezza e la salute dei cittadini. A Pontecagnano Faiano si è svolta la manifestazione “VopInsieme 2025”, promossa dal Consigliere Regionale Andrea Volpe, dall’Assessore comunale Dario Vaccaro e dall’associazione Amici del Tricolore.

Nel corso dell’iniziativa sono stati consegnati attestati e benemerenze ai volontari che si sono distinti durante operazioni di soccorso nel 2024, un riconoscimento simbolico ma significativo del loro impegno sul campo.

La manifestazione ha visto anche una simulazione pratica di intervento: l’estinzione di un’auto in fiamme e un soccorso sanitario con ambulanza, dimostrando professionalità e prontezza d’azione dei volontari.

A chiudere l’evento, la presentazione di due nuove ambulanze, che andranno a potenziare il parco mezzi dell’associazione attiva nel servizio di emergenza 118, confermando il costante investimento in mezzi e formazione per garantire un’assistenza sempre più efficace.