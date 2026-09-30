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Vittorio Sgarbi ricoverato al Gemelli in terapia intensiva

  • Ottobre 1, 2026
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Il critico d’arte Vittorio Sgarbi è ricoverato al policlinico Agostino Gemelli in gravi condizioni

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