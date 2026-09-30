Ultrasuoni in neurologia, all’Ospedale Ruggi di Salerno specialisti da tutta Italia

Dalla diagnostica vascolare alla valutazione delle neuropatie, fino al supporto ai trattamenti per la spasticità: le applicazioni degli ultrasuoni in neurologia sono al centro della dodicesima edizione del corso base teorico-pratico ospitato dall’ospedale Ruggi di Salerno, sotto la direzione scientifica del dottor Maurizio Tenuta.

Il percorso formativo ha riunito specialisti provenienti da tutta Italia per tre giornate di lezioni e sessioni pratiche sui pazienti, dedicate all’impiego delle tecniche ecografiche nell’attività clinica.

A una delle giornate ha partecipato il rettore dell’Università degli Studi di Salerno, Virgilio D’Antonio, che ha sottolineato la necessità di accompagnare gli investimenti nelle attrezzature con la preparazione del personale. La disponibilità di strumenti avanzati, è il messaggio emerso dall’incontro, richiede professionisti capaci di utilizzarli e interpretarne i risultati.

Tra gli argomenti affrontati, l’impiego degli ultrasuoni nello studio delle patologie cerebrovascolari, delle neuropatie periferiche, come la sindrome del tunnel carpale, e delle malattie neurodegenerative. Spazio anche alla spasticità post-ictus, con approfondimenti sull’ecografia come guida per i trattamenti con tossina botulinica.

Il corso ha inoltre richiamato le esperienze già presenti nel territorio salernitano, tra cui l’utilizzo del Doppler al letto del paziente nelle stroke unit della provincia. Un’attività formativa che punta a rafforzare le competenze degli specialisti e il collegamento tra innovazione tecnologica e assistenza.