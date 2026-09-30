Celano: Reddito di Dignità e Reddito di Merito

«Alla proposta di reddito minimo avanzata da Fico, contrapponiamo due misure che hanno un obiettivo preciso: sostenere chi è più fragile e investire sui giovani meritevoli, costruendo condizioni migliori per il futuro della Campania».

Lo dichiara Roberto Celano, consigliere regionale di Forza Italia, illustrando le proposte contenute nella contro-relazione del centrodestra al DEFRC 2027-2029.

«Con il Reddito di Dignità proponiamo un’integrazione regionale per portare a 1.000 euro mensili le pensioni più basse. È un intervento rivolto a chi ha lavorato e contribuito per una vita e oggi si trova a vivere con una pensione insufficiente a fronte del costo della vita».

«Con il Reddito di Merito, invece, vogliamo investire sui nostri ragazzi. La Campania è la Regione che alimenta in maniera particolarmente significativa la mobilità universitaria verso il Centro-Nord: secondo i dati SVIMEZ-Save the Children, Campania e Sicilia insieme generano quasi la metà del flusso in uscita degli studenti meridionali. È un fenomeno che rischia di trasformarsi in una perdita permanente di capitale umano, perché chi si trasferisce per studiare ha minori probabilità di tornare successivamente a lavorare al Sud».

«Per questo proponiamo un incentivo economico aggiuntivo per gli studenti campani che studiano nei nostri atenei, sono in regola con gli esami e raggiungono risultati di eccellenza. Non si tratta di sostituire le borse di studio, ma di affiancarle con uno strumento che premi concretamente il merito e renda più attrattiva la scelta di restare in Campania».

«Non partiamo da un’idea astratta. La Calabria ha già introdotto il Reddito di Merito, con incentivi graduati in base ai risultati accademici, e la Regione ha stanziato risorse specifiche per la misura. La stessa Regione Calabria indica esplicitamente tra gli obiettivi dell’intervento il contrasto all’emigrazione giovanile e la valorizzazione degli studenti che scelgono di formarsi negli atenei del territorio».

«La Campania può e deve fare altrettanto, con una misura costruita sulle proprie esigenze. Il nostro obiettivo non è distribuire risorse indistintamente, ma premiare il merito, sostenere le famiglie e contrastare lo spopolamento».

«Reddito di Dignità e Reddito di Merito rappresentano due facce della stessa strategia: dare dignità a chi ha costruito la nostra comunità e offrire una ragione in più ai giovani per costruire qui il proprio futuro. È questa la direzione che proponiamo alla Regione Campania».